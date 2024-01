La CNMV alerta de 37 'chiringuitos' en Austria, Luxemburgo, Irlanda, Italia, Holanda, Francia y Alemania

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido este miércoles advertencias sobre 37 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Austria, Luxemburgo, Irlanda, Italia, Holanda, Francia y Alemania

En concreto, la FMA de Austria ha puesto el foco en Bitopya (bitopya.net); Capital Wealth Management (capitalwealthmanagement.co); CW Exchange (cwexpro.com/); CentrisFX (centrisfx.com); Walfa (walfa.co); ZH1 Capital (zh1capital.com); Bullbit (bullbit.net); Front-;anagement24 (front-service24.site); Aix Trader (aix-trader.com); VerveMart (vervemart.co) y Enternity Prime LTD (eternity.inc/).

Asimismo, el supervisor austriaco ha advertido de Primexpulse LTD (primexpulse.com); Plus-600 Management LTD (plus-600.com); Premium Funds Management LTD (premiumfunds.com) y ByBitProfit (bybitprofit.io).

La CSSF de Luxemburgo ha avisado sobre la clonación fraudulenta de GLN Investment a través del destino access.base-gestion-cl.com/login.

De su lado, el supervisor irlandés CBI ha alertado sobre las direcciones clonadas ambercapitalicav.com y quantumirelandicav.com, ya que intenta suplantar, respectivamente, a Amber Capital Investment Management y a Quantum Ireland ICAV.

La misma disyuntiva afecta a otras entidades irlandesas, por lo que el supervisor ha advertido del fraude que suponen los destinos web gsow-icav.com; wintonfundmanagement.ie; corporate@societegenerele.ch; portfolioinvestmenticav.com y blarneyfinancegroup.com, además de las direcciones de correo alex.ryan@boi.eu.com y alexander.ward@fishersecuredeposit.com.

También ha advertido sobre Dolmen Stockbrokers (dolmenbrokers.com) e Itorostocks (itoro-capital.co).

Por su parte, la CONSOB de Italia ha lanzado advertencias sobre BitBlancos (bitblanco.co); Storminvest (storminvest.io); Cryptogo365 LTD (cryptogo365.com); Tcrinvest (tcrinvest.com) y EuroxTradeFX LTD (euroxtradefx.com).

En el ejercicio de sus competencias, la AFM de Países Bajos ha señalado a DGTLFuture (dgtlfuture.com/); TrueMarket-Trading (truemarket-trading.com/) y CarbonPro (pc.carbonpro.net).

Por último, el BAFIN alemán ha alertado sobre Fire Group Limited y la AMF francesa ha hecho lo propio respecto a los destinos web bouchonpourpre.com; espace-financiereclc.com; financiereclairac.com; financierehlc.com y malinsplacements.fr/or.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.