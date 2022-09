La CNMV alerta de 43 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Italia y Alemania

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre un total de 43 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Italia y Alemania.

En concreto, la FCA británica ha alertado de 9dayfx, Infinity FX Market, Forextro, Honorfinance, Nocreditcheckloans, A One Finance, Fastearnersfxoptiontrade, Alprofx, Cryptotrades, Dtpfx Ltd, Globalprimeforex, Sr Trade Forex, Crypto Premier Mining, Timeline Investment, Binary Invest Traders, Premiumoptionfxpro, Fx Smart Traders, Forex Kickstarters, Eurizon Capital Investment y Supercryptooptions.

También figuran Rumford Capital Management Group, First Rate Crypto, Crypto-Network Ltd, Fx Plus, Matrixinvestment, Expert Cryptofx Option Ltd, Quantomfx, Cryptocloudminers, Crypto Investmentfx, Infy Fx Trade, Capital Traders Market, Appex Market, Daxson Investment Management y Nuniteinvesting.

La CMVM de Portugal ha advertido de Ingenue Consulting Llc, y la CSSF luxemburguesa, de Ahe Finance. La Consob italiana, por su parte, ha llamado la atención sobre Olympusbrokers Ltd, Uncanny Services Llc, Surreptitious Group Llc, Combobulating Group Llc y Titancfd, al mismo tiempo que la Bafin alemana lo ha hecho de Wonderkiri Oü y Delta Finanz.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.