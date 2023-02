La CNMV alerta de 44 'chiringuitos' financieros en el extranjero

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre cerca de 44 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Alemania y Reino Unido.

La Comisión Helena de Mercados de Capitales (HCMC, por sus siglas en inglés) ha avisado de Luxury Capitals ('luxury-capitals.com' y 'luxurycapitals.com') y de Goeverups ('goeverups.com') mientras que el banco central de Irlanda ha avisado de un clon de Goldman Sachs Management Fund Services Limited (sin indicar web) y de un clon de Deutsche Bank AG y Deutsche International Corporate Services Limited ('invest-ireland.org'), así como de Loans Deluxe ('loansdeluxe.com').

La Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF, por sus siglas en inglés) ha alertado un clon de CBC Group (sin indicar web), mientras que la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha avisado de Barclay Private Equity ('barclay-privateequity.com'), que es un clon y no guarda relación con Barclays.

La Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia (Consob) ha emitido alertas sobre Bright Group LLC ('allfinagroup.pro' y 'fingroup.click'), Brokercreditserviceltd.net ('brokercreditserviceltd.net' y 'account.brokercreditserviceltd.net'), Unico Austy PTY LTD ('unicofx.co' y 'account.unicofx.co'), CMS LTD ('client.cmstrategy.io', 'cmstrategy.io' y 'webtrader.cmstrategy.io') y Olympusbrokers LTD ('olympusbrokers.io').

Por último, y como viene siendo habitual, la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) es la que más avisos ha emitido. En concreto, ha alertado sobre CryptoX Coin Trade ('cryptoxcointrade.online'), EagleFXPro ('eaglefxpro.online'), Traders-InvestPro ('traders-investpro.com'), Perfect-Invest LETD ('perfect-invest.ltd '), Golden FundsFX ('goldenfundsfx.com') y Maxcapitalimited.com ('maxcapitalimited.com').

La FCA también ha avisado sobre Brim Accrue ('brimaccrue.com'), Inate FX ('inatefx.com'), CapitisFX ('capitisfx.com'), First Sky Private Bank ('firstskyprivatebank.com'), Market Signal Point ('marketsignalpoint.com'), Silicon Mega Market ('siliconmegamarket.com'), Importcapital ('importcapital.cc'), RXK Capital ('rxkcapital.com/'), AssetsFXT ('assetsfxt.com') y Asset Finance Investment ('assetfinanceinvestment.com').

El resto de las entidades de las que ha advertido son Watermanbates.com ('watermanbates.com'), CryptoProfitCrex ('cryptoprofitcrex.com'), Accesscrypto Investment ('accesscryptoinvestment.com'), Algorithm Dex ('algorithmdex.com'), Xbitmine ('xbitmine.co.uk'), Forexautopro Limited ('hyip8.codemasterweb.com'), Vest Assets LTD ('vestassetltd.com'), SuperiorFX Trading ('superiorfxtrading.com'), Trufort Investments ('HTTP://TRUFORTINVESTMENT.COM/'), Way Trading Investment ('waytradinginvestment.com'), Wealthcryptomine ('wealthcryptomine.com/'), Broadmarketcap ('broadmarketcap.com'), CryptoassetsFortress ('cryptoassetfortress.com'), Beaufort Securities ('beaufortsecurities.com'), ('StandardGlobalTradingFX ('standardglobaltradingfx.com') y CapitalStackTrade LP ('capitalstacktrade.com').