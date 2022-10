La CNMV alerta de 50 'chiringuitos financieros' en Luxemburgo, Italia, Grecia y Reino Unido

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre un total de 50 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Luxemburgo, Italia, Grecia y Reino Unido.

Por un lado, la CSSF de Luxemburgo ha advertido de dos 'clones' de Banque de Luxembourg; de un 'clon' de Banque Européenne D'Investissement (BEI), que no guarda relación con el Banco Europeo de Inversiones; de market.olkyonline.com; de Bellecour Capital; de Alpha Patrimoine; de Swissquote Bank Europe; de dos 'clones' de Quintet Private Bank (Europe) S.A., uno de los cuales usa el nombre de Quintet Private Bank (Europe) S.A., para ofrecer un producto de inversión llamado 'Licat'; de un 'clon' de Fortuna Banque S.C. Luxembourg; de equitypowerfund.com; de Findeal Advisers (findealadvisers.com); de Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg; de Julius Baer Group; de Asteo Luxembourg; y de AB Investment Financial Company.

También ha avisado de las entidades EC21 France (ec21-france.com); Presidio Investments Limited (presidioinvestmentsltd.com); G&S Global Capital (gsglobalcapital.com); European Financial Services Conduct Authority (efsca.online); Energie Investissement Holding (energie-spot.com); y Crypto Bull (crypto-bull.io).

Además ha advertido de emails enviados desde os emails cssf@deposit-protecion.online y secure@cssf.services, haciéndose pasar por la CSSF, asíc como de dos personas llamadas Andrey Doronin y Kirill Samoilov que se hacen pasar por empleados del supervisor luxemburgués con el fin de recopilar datos personales del público.

La Consob italiana ha alertado de PX Fintech Limited (first-tradecfd.com); Alphafxprime (alphaprimefx.co); Titancfd (titan-cfd.com); bb360.market; Winnex Consulting (winnexconsulting.com); y UEFA Football Fund (uefa2017.com).

La HCMC griega ha alertado de finaz.io y de 24waysfx (24waysfx.com).

Por último, la FCA de Reino Unido ha avisado de FX-Cashtrading.ltd; Bbitfx (bbitfx.org); FX-Trusttrade (fx-trusttrade.ltd); Exnessfxcapital (exnessfxcapital.com); Tiptopsmarkets (t-topsmarkets.com); TF Global Limited (turtle-forex.com); USA Global Bank (usa-global-bank.com); Fixed Income (fixed-income.info); Tomer Capital (tomercapitalgroup.com); Mavadonbank (mavadonbank.com); Wailey Bank (waileybank.com); First Urban Bank (firsturbanbank.com); All Citizen Bank (allcitizenbank.com); Arcadisinvest (arcadisinvest.com); Surefxway (surefxway.com); Coinwhale Investment (coinwhaleinvestment.com); 24hourscryptoexpert (24hourscryptoexpert.org); y Tradeprofitfx (trade-profitfx.net).