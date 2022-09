La CNMV alerta de 70 'chiringuitos financieros' en Austria, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Italia y Alemania

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre un total de 70 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Austria, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Italia, Alemania y Luxemburgo.

Por un lado, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha alertado de que Salvataracrowd Ltd está ofreciendo productos financieros sin el folleto requerido y la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF) ha advertido sobre dos entidades clon: FS Solutions, que utiliza direcciones de correo electrónico con el formato nombre.apellidos@ fsslux.com y no tiene vinculación con la debidamente registrada FSS - Financial Services Solutions S.à, y A&T Capital, que actúa usando la dirección de correo electrónico con el formato contact@conseil-atcapital.com y no está vinculada a a&t capital S.A.

La FMA austriaca ha remitido advertencias sobre 21 entidades no autorizadas, como Kapital & Wert Asset Management, Pricon Privat-Consult, FB Trade, Investingexpert, Private Investoren Kredit, Bitnex, alpenbanc.com, socialswap.io, Weltex, Big Box, Roicraft, Greenfield Investment, Dundee Wealth Management, Finex Group, Tedex, Pristine Group (Metaverseworld), Stellar-trade, Concordinvest, Gigachains, Maxitrade y Stanford Global Securities.

De su lado, la FCA de Reino Unido ha avisado sobre otras 24 entidades: Cryptojet, Litsfxtrades21, Bitfxtradez, Fxedge Market, Investment Group, Swanson and Miller Law, Marketfxm, Winnex Primemarkets Online, Fundrise Global, Utra Cryptofx, Lets Compare 4 You, elite-bonds.com, Mth Investments Financial, Crex247, Horizon Crypto Limited, Lixefx, Brownridge Capital Asset Management, Fortecapitalinvest, ICG24, Smartfxcapitals, Cryptofxexperts, Superfxtrades, ukpower-networks.com y Binanceinvest.

En cuanto a las advertencias procedentes de Bélgica, la FSMA ha avisado sobre los dominios cryptoprofitfx.com, ab-investment-acces.net, gestioneuropecapital.com, javius.com, lj-invest.net, besttradingspecialists.com, tenndex.com, xmsite.live y metropole-conseil.com (ofrece inversiones en vino).

Por otro lado, la CBI irlandes ha emitido alertas sobre las sociedades no autorizadas metropole-conseil.com, 365fxbullmarkts y Radix Options, así como sobre las sociedades clon Managed Accounts Fund Services Plc, Glencar Icav, Baron Capital Partenaire y Celsius International Funds Plc.

Finalmente, la Consob italiana ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin autorización, como son sungerfx.com, fivemarkets.io, grandtrades.eu, tedex.co y finextrader.com.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.