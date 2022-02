La CNMV alerta de 81 'chiringuitos financieros'

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 81 entidades radicadas en Reino Unido, Italia y Bélgica que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

La FSMA de Bélgica ha alertado de 38 entidades: 4X-Trade, Advantium Limited, Alfaprime-Markets, Assethot, el clon Bitreserve, Brownfinance, Btc-Markets, Capital of Focus, Coinsbaking, Crpmarkets, Finotrend, Fortexo, Fundspromax, Holding Partners, el clon IGC Markets, Impressive Area, Ingoinvest, el clon Invesdo, Kiplar Ltd, Kirther Investment, Ladson Capital, Liquidspro, Lite Gap, Livetradingfx, Luxury Capitals, MarketsEU, el clon MarketsSI, Ozon F Corporation, Pegasus Invest, Sagatrade, Selfkings, Status Markets, Sterlingspecialist, Swissmarket(s)FX, The Investment Center, Tradingfx Global y Vnsmart.

La FCA británica, por su parte, ha advertido de otras 37 entidades, muchas de ellas relacionadas con las criptomonedas.

Se trata de Iqtradescrypto, Crystal Forex, Instant Capital FX, Fxcapital mining Profits, Globalfxlifestyleprofitable, Fxrealworld, Elitefxcoinstrade, Expertfxcoinmining, Crystal Trade Invest, Fxcryptocoinsbitrade, Legal Trade Coins Mining, Cryptocoinsfxtrade, Legalbitcoinfxmining, Fxlegalmining, Enclavefx, Eurocoin Option, FRX Markets, Fxcoins-option Inc, Fxstockoptiontrade, Faireforex, Crypto-Hub, Zeal Invest, HBA Invest, Fx Ventures, Centrale Finance, Finninvest Bank, Finance Access Ltd, Income Bonds UK, Anchor Trades Global, City of Investment, Fxedeal, Valueboom, Bytencials, Coinfixs, Fxgenius y Vision Global Fx.

La Consob italiana ha llamado la atención sobre seis entidades: Eurotrade, Eurotrades, Xertz Consulting Ltd, Surreptitious Group Llc, Market Gold y Consair Europe Holding.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.