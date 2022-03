La CNMV alerta de casi una treintena de 'chiringuitos financieros' en el extranjero

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de alrededor de una treintena de entidades de Reino Unido, Luxemburgo, Francia y Noruega que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, la FCA de Reino Unido ha avisado sobre 20 entidades no autorizadas: Royalton Investments Limited, Coins Fx Holdings Ltd, Globalcapitalfx, Fxtradefund, Golden Fx Trade, Primemarketfx, Capitalonefx, Icmarketingfx, MWT, Hansraj Limited, Apex Assure Ltd, Murray And Johnson, Millard-Moore & Partners Llc, Bestrenewableenergyinvestor, Fx Markets, Infxcoinkapita, Itsuki Acquisitions, 24Forex Trade Stocks, Capitalfx Exchange y Brees Capital Group Llc.

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre una entidad no autorizada, Hubfinance, y sobre cuatro sociedades c'lon' de entidades autorizadas con las que no tienen ninguna vinculación, como son Secoya Private Equity Investment (secoyaprivateequity.com), BL Fund Selection (blfund-eco.com, Lux Nordic Wealth Management (luxnordicwm.com) y robertomanagers.com.

Asimismo, la CNMV ha recibido una advertencia de la Fsan de Norguega sobre Andelex (andelex.com), que tampoco está autorizada a prestar servicios de inversión, y una comunicación de la AMF de Francia en la que avisa sobre agentes no autorizados que simulan ser entidades reguladas y que hacen ofertas de inversión en grandes empresas cotizadas, ya sean extranjeras o francesas, a un precio inferior al precio oficial.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.