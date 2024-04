La CNMV alerta de cerca de 15 'chiringuitos financieros' en Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido este miércoles advertencias sobre 15 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos.

La CSSF de Luxemburgo ha avisado de tres 'clones': por un lado, ha afirmado que una entidad denominada CodealPay Verge está ofreciendo préstamos online haciendo ver "de manera fraudulenta" que están garantizados por la entidad Banking Circle, con quien no guarda ninguna relación.

El segundo 'clon' consiste en personas "desconocidas" que están usando la dirección de correo electrónico Bonnafe.financial.cfeb@gmail.com y utilizando, también de manera fraudulenta, el antiguo nombre de la entidad Dinamik y ofreciendo préstamos bajo el nombre 'Cofibol'.

El tercero es sobre la página web akila-gestion.com que, junto con personas desconocidas, usa direcciones como info@akila-gestion.com; noreply@envato.com y noreply@consultio.com, que están suplantando de manera fraudulenta a la entidad Akila Finance.

Además, ha alertado de una entidad no autorizada: Alltradingeurope26 (alltradingeurope.fr).

Por su parte, la CBI de Irlanda también ha alertado de tres 'clones': de que una entidad está usando las direcciones support@blackthornfinancialservices.com y info@blackthornfinancialservices.com, clonando los detalles de la entidad Blackthorn Financial Services Limited, que opera como One Finance y con quien no guarda ninguna relación; de otro de Shark Lenders (sharklenders.uk); y Scale Finances (scalefinances.com) que usa la dirección de correo electrónico info@scalefinances.com y el chat t.me/loanteam1, utilizando detalles de la entidad E&L Credit Limited, con la que no tiene nada que ver.

También ha alertado de My Credit Bucks (mycreditbucks.com); 24Fundsflow (24fundsflow.com); y de Myloansclick (myloansclick.com).

Por último, la AFM de Países Bajos ha alertado de Crypto Algoritm (platform84.net); Tradersbasefx Group (tradersbasefx.com); Chronovalor (chronovalor.com); Exorays (exorays.com); y High Forecast (Hiforecast.world).

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.