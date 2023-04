La CNMV alerta de cerca de 40 'chiringuitos' financieros en el extranjero

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre cerca de alrededor de 40 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Grecia, Bélgica y Alemania.

La Consob de Italia ha alertado de Ikon CFD (my.ikoncfd.com); Shdlake (crystalscapitals.com); Actv Global Markets (tradeactive.com); Forextimeltd (forextimeltd.com); y Cryptoneyx (cryptoneyx.com).

Por su parte, la FCA de Reino Unido ha avisado de Maxfield Consulting Group (maxfieldconsultinggrp.com); Bit options pro (bitoptionspro.com); Diamond Crypto Finance (diamondcryptofinance.com); y Phenom Auto FX Pro (phenomautofxp.com).

La CSSF de Luxemburgo ha señalado que LSP Holding Sarl es un 'clon' y usa de manera fraudulenta datos como el nombre y la dirección de la entidad de Luxemburgo, LSP Holding. "Para ello, envía a potenciales inversores correos eletrónicos con el formato 'nombre.apellido@unvestorslsp-holding.com'", afirma el supervisor. Estos correos pueden llevar la firma de un falso agente de la propia CSSF.

También ha informado de que se está usando de forma general la dirección de correo 'support@cssf.internacional' para hacerse pasar por el supervisor.

En cuanto a entidades no autorizadas, ha advertido de Platinum Asset Management y Co-Finance Trade Limited, que utilizan ambas la web platinum-am-lu.com.

Por su parte, la HCMC de Grecia ha alertado de Way to Finance (waytofinance.co.uk), de Cointrade (cointrade.cc); y de excellenceinvest.com.

El supervisor belga, FSMA, ha avisado de Adelan Finances (adelanfinances.com); Akoue (akoue.eu); BNC Finance (bnc-finance.com); Cerberus (cerberusplus.com); CK Kredit (ckkredit.com); CLC Bank (clcbank.org); Crédit Belge (creditbelge.com); Credit Express (credit-express.net); Earing Group (earinggroup-ltd.com); Eerst Krediet (eerstkrediet.com); Europa Finanzierung (europafinanzierung.com); Fianc Emprunts 24 (fiancemprunts24.com); y Fouranexwork (fouranexwork.com).

Igualmente, ha avisado de Infilrux Financial (infilruxfinancial.com); Kashspeed (kashspeed.com); Kredit Line (kreditlineltd.info); Kymco Krediet Bank (kymco-krediet.com); Legal Finance Global (esayfinance.com); Mixatelwort (mixatelwort.com); My Financial Group (my-financialgroup.com); Opunilo Financial (opunilo.com); Pro-lening (pro-lening.com); Rabo Krediet (rabo-krediet.com); Roalix-Finance (roalix-finance.com); Snel Lenen (snel-lenen.com); Snelle-lenen (snelle-lenen.nl); Sokredinet (sokreditnet.com); y Volkrediet (volkrediet.com).

Por último, el supervisor Bafin de Alemania ha alertado que Performance To Go estaría ofreciendo acciones preferentes sin el folleto correspondiente.