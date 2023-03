La CNMV alerta de cerca de un centenar de 'chiringuitos' financieros en el extranjero

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre 86 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Grecia, Luxemburgo, Italia e Irlanda.

En concreto, el Banco Central de Irlanda ha avisado de Lion Bonds ('lion-bonds.com') y de un clon de Citibank Europe, al tiempo que la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF, por sus siglas en inglés) ha avisado de SE Finance ('sef-global.com') y de I-Global Mangement Vaquita Fund.

La Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia (Consob) ha emitido alertas de Flack Consulting LLC ('arkcoin.live' y 'webtrader.aktrade.cc'), Shlack Consulting LLC ('tradegenics.co'), Florishing Group LLC ('bstrade.world' y 'webtrader.bstrade.top'), Broker Capitals LTD ('brokercapcfd24.com' y 'platform2.brokercapcfd24.com') y Virtufinance ('virtufinance.come' y 'webtrader.virtufinance.com').

La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha remitido avisos sobre Diamond Crypto Finance ('diamondcryptofinance.com'), Global Crypto Trade Alliance ('globalcryptotradealliance.com/'), Main Crpto Trades/Zedes Trade ('maincryptotrades.com/'), OctaFX-Earn ('octafx-earns.com'), BitFXD ('bitfxd.com'), Wealth Fund Management International ('wealthfundmanagement.com'), Excellence Trust Bank ('excellencetrustbanking.com'), Perfectis Loans ('perfectis-loan.com'), Premium Crypto Gain ('premiumcryptogain.ltd') y KnownFX ('knownfx.com/').

El supervisor británico también ha puesto sobre aviso en relación a Wintrade X ('wintradex.com/'), Dazon-Capital/Cointradex Damon-Capital ('dazon-capital.com/'), Firm Exchange ('firm-exchange.site'), DigitralTrade ('digitalfxtrade.live'), CryptoMetaTrades ('cryptometatrades.com'), BitmineFX Hub ('cryptometatrades.com'), StockHutFX Inc ('cryptometatrades.com'), Cromvox ('cryptometatrades.com'), Gemstrade Assets (''cryptometatrades.com'), InfiniteOptionTrade ('infiniteoptiontrade.org'), Crest-Credits.xyz ('crest-credits.xyz'), EagleMarketsPro.online ('eaglemarketspro.online'), ITG Investing ('itginvesting.com'), Auto Stock Trading ('autostocktrade.online'), Prominers FXT ('prominersfxt.com'), Meta FX/Meta Forex Markets LTD ('metafx.ai'), Fusion24FX ('fusion24fx.com'), Fairfield Capital Partners LLC ('fairfieldcapitalpartnersllc.com'), Mercados de Valores ('mercadosdevalores.com'), First Crypto Investment ('firstcryptoinvestment.com'), HugoWayOptions (hugowayoptions.com') y Swiss Fx Investments ('swissfx.co.uk').

La Comisión Helena de Mercados de Capitales (HCMC, por sus siglas en inglés) ha avisado de GoldinFX ('goldingfx.net), de 'solidstocks.io' y también ha emitido un aviso de que hay entidades con idénticos o similares nombres a otras registrades debidamente, pero sin mencionara ninguna en concreto.

El supervisor griego también ha alertado de los siguientes clones que no guardan relación Capital Securities Aepey o Vie Finance Aepey:'allcryptcapital.com', 'TITANCFD.COM', 'CRYPHEINE.COM', 'CRYPFREX.COM', 'CRYPGIRAN.COM', 'AXICAPITALS.COM', 'BITHEET.COM', 'CRYPBARRY.COM', 'BITWAYNE.COM', 'AXICAPITALCFD.COM', 'BITBARY.COM', 'CRYPTOBARY.COM', 'MAKE-CRYPTO.COM', 'BITOPEER.COM', 'CRYPRUNA.COM', 'COINRACE.COM', 'BITDEXIO.COM','TAUMPUN.COM', CRYPATLANT.COM', 'BITBARRY.COM','BITATLANT.COM', 'BITOFIA.COM', 'CRYPTOHOX.COM', 'BTCAMIX.COM', 'MAKE-CRYPTO.COM', 'CRYPHOX.COM', 'CRYPADEN.COM', 'BTCANYX.COM', 'EXCHANGE-PRO.ONLINE.COM', 'BITEVAIO.COM', 'CRYPSNEX.COM', 'BTCATIX.COM', 'BITPARET.COM', 'BITMIRC.COM', 'BITWUX.COM', 'NAERAX.COM', 'CRYPTOYOS.COM', 'TRADECLAY.COM', 'MONDIALFX.COM', 'UP-BIT.COM' y 'TITAN-CFD.COM'.