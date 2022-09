La CNMV alerta de 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Alemania

El supervisor irlandés avisa de un clon de BlackRock

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre varias entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Alemania.

Por un lado, el CBI irlandés ha avisado sobre varias entidades clon. Se trata de TCS Insurance Company of Ireland Dac (tcsinsurance.eu), BlackRock Investment Management Ireland (que ha usado de manera fraudulenta el nombre y el número de registro de BlackRock Asset Management Ireland Limited), Wakam Assurances (wakam.ie), Estec Europe y Sei Investments (seiinvestment.com).

Asimismo, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha prohibido a Unity Investment Group ofrecer el bono de Photon Energy N.V. '6.50% Green EUR Bond 2021/2027"' al público en Alemania.

En cuanto a las advertencias procedentes de Reino Unido, la FCA británica ha comunicado que no están autorizadas para prestar servicios de inversión las sociedades Apexbullf, Xyabo Global, Tradefx, CD Investments, Capital Trade, Crypto-stocksmarket, Fxbinastrade, Fxipro, Fx Smartcapital Trade, Gtechinvestmentplatform, Fxforbe (SC) Ltd, A2B Fx Strategy Limited, Hardy Green Corporate Partners, Best Ethical Options, Universe Options Fx, Winvestock, Capital Wealth Trade, Prime Gold Invest, Chainswiftfx, Dfinexmarket, Fxm Venture y finches-investment.xyz.

Por su parte, la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF) ha advertido de que Cryptocapitalprofits (cryptocapitalprofits.com) no está autorizada para prestar servicios de inversión de la misma manera que la Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (FSMA) ha advertido sobre la sociedad The Future Trade.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.