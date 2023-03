La CNMV alerta de más de 40 'chiringuitos' financieros en el extranjero

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre 43 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Italia, Austria, Grecia y Reino Unido.

En concreto, la Comisión Helena de Mercados de Capitales (HCMC, por sus siglas en inglés) de Grecia ha avisado de 'itraders24.com' y de 'the-quantum-tech.com', además de haber emtido un aviso general sobre personas que se presentan como ejecutivos de firmas de inversión extranjeras y que contactan directamente por teléfono.

De su lado, la Autoridad del Mercado Financiero de Austria (FMA, por sus siglas en inglés) ha alertado de Universe Trading LLC/Trust Your Universe ('tyu-trade.com', 'tyu-trade.at', 'trust-your-universe.de', 'trustyouruniverse.at', 'trustyouruniverse.org', 'trust-your-universe.net', 'tyu.at', 'tyu-trade.de', 'tyu-trading.de' y 'portal.tyu-trade.com'), Brookfield EU ('brookfield-eu.com') y Tierra Group LTD ('tierra500.com').

La Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia (Consob) ha señalado a ToroProfit ('toroprofit.io' y 'client.toroprofit.io'), Plan B Ltd ('allinvestfx.io' y 'trade.allinvestfx.io'), EuropeanFXTM Markets Limited ('europeanfx.vip', 'client.europeanfx.vip' y 'trade.europeanfx.vip'), Catena Farm Capital ('catenafarmscapital.net') y Eaglestones Finance ('fin-eaglestone.net', 'account.fin-eaglestone.net' y 'web-tbb.com').

En cuarto lugar, la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha detectado las siguientes entidades no autorizadas: Trading FX Bonus ('tradingfxbonusx.com'), FXTM Global Exchange ('fxtmglobalexchange.com'), FXValidus ('fxvalidus.com'), Emerton & Associates LLC ('emertonassoc.com'), AxaForex ('axaforex.com'), Arena Global FX ('arenaglobal.asia'), SF Trading ('sftrading.live'), CoreFX-Benefit Investing ('corefx-benefits.com'), Fundex NFT ('fundexnft.com/'), Primy Chain ('primy-chain.com/'), ZiluxFund ('ziluxfund.com'), Optima Investment ('optimainvestment.online'), Bloom Trades Limited ('bloomtradeslimited.com/'), Global Assurance Investment Capital ('gaicap.com/'), Finowiz Limited ('finowiz.com/'), Auto Mining Platform ('autominingplatform.com/'), Smart Capitals ('smartcapitals.org'), RolyTradings ('rolytradings.net'), Global Digital Finance ('globalfinfx.com'), Best Pay Out FX ('bestpayoutfx.com/'), BuyBitFX ('buybitfx.com/'), StakeFXMining ('stakefxmining.com/'), SignalsBit ('signalsbit.live'), Track FXX Bitoptions Pro ('trackfxx.com'), Crown Savings Bank ('crownsavingsbk.com'), Atlantic Invest LTD ('atlanticinvesteu.com') y Giant IFC ('giantifc.net').