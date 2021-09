La CNMV alerta de más de 40 sociedades no autorizadas a prestar servicios de inversión

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este lunes sobre más de cuarenta sociedades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, ha avisado sobre las entidades Cryptotrustconsulting Ltd (crypto-trust.uk), Wendav Limited (wendavlimited.com), Seabreeze Partners Ltd (winmarket.io), EN-N Limited (en-n.com), Crypto Expert Traders Limited (cryptoexperttraders.com), Capital Com Investment Ltd (capitalcominvestment.com), Vertex Trades Limited (vertexinvestinc.com), Altan Limited (altaninvestment.com), AssetHolding Limited (assetholdinglimited.com), Atlas Crypto Management (atlascryptomanagement.com), Auto Genesis Management Limited (genesismining.uk), Bit Max Coins Inc (bitmaxcoins.com), Crypto Pros Ltd (cryptopros.ltd), Crypto Smart Investment International Ltd (cryptosmartinvestment.com) y Cryptospacemine Ltd (cryptospacemine.com).

Tampoco están autorizadas Aevistas Capital, Acadian FInance, Binary Trade Ltd, Antvres Investment, Heritage Global Investment, Golden Capital,Eurocapfx Biznesser Ltd, Gistrades Biznesser Ltd, Prime-Brokers, Pivot Firm Ltd, Minergate, Mornaco Global Inc, Novartisinvest, Marketprotrade, Umedia Llc (Ualgo), Quantumai Ltd, Swich Capital, Net Binary Capital, Consilium Wealth Ltd, Cointap Company, The Trading Invest, Just For Trade Fx, Magking Forex, Fxpoint Trading, Orangefx247 y Alexis Sotres Aguilar.

De la misma manera, están prestando servicios de inversión sin autorización para ello las web 24bitpay-trade.com, bestport-ventures.com, goldluckinvestment.com y simpleway.one.

Por último, la CNMV ha advertido de la existencia de dos entidades 'clon': ald-cpl.com, que no guarda relación con Aldana Capital (debidamente registrada), y Strat Ltd (finexo.io), sin relación con Trade Capital Markets Limited (finexo.com, debidamente registrada).

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.