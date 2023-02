La CNMV alerta de medio centenar de 'chiringuitos financieros' en el extranjero

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre más de 50 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Italia, Grecia, Irlanda y Luxemburgo.

En concreto, la Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia (Consob, por sus siglas en italiano) ha alertado sobre Titancfd ('titancfd-fx.com' y 'platform.titancfd-fx.com'), ECC Corp LLC ('eccapitals.com', 'ec-capitals.com' y 'webtrader.eccapitals.com'), Sevencapital24 ('sevencapital24.com'), Eudaimon Consulting LLC ('stellarfx.co') y Win Trders ('win-traders.com' y 'client.win-traders.com').

La Comisión Helena de Mercados de Capitales (HCMC, por sus siglas en inglñes) de Grecia ha avisado de 'aviva-arb.com', 'geniusinvest.co' y Radixinvest ('radixinvest.com'). De su lado, el Banco Central de Irlanda ha emitido un aviso sobre Altria-Capitals ('altira-capitals.com'), Cryptogm ('cryptogm.com'), I-Cryptogm ('i-cryptogm.com'), Advanced Software Solutions ('invcenter.com') y Global Software Solutions ('qteck.io').

De su lado, la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha sido el organismo supervisor que ha alertado de más 'chiringuitos financieros'. En concreto, ha alertado de Crypto Venture Moni ('crptoventuremoni.org'), Amarinvest LTD ('amarinvestltd.com'), Activeprotrades, Activeprotrades Brokers y Pro FX Options ('activeprotrades.com'), Exclusive Trade FX ('exclusivetradefx.com'), Equiti Capital Markets ('equiticapital-markets.com'), CZ-Changpeng FX ('cz-changpengfx.com'), Icmarketpros ('icmarketpros.com') y Smart Coin Trde FX ('smartcointradefx.com').

También ha emitido alertas sobre Crypto Alpha FX Trade ('cryptoalphafxtrade.com'), InstantTradesFX ('instanttradesfx.online'), TradeBitfinex ('tradesbitfinex.com'), European Investment ('european-investment.pro'), Exchange X Markets ('exchangexmarkets.com'), Smart Ependy SI ('smartependysi.com'), Crypto FX Index ('raelot.com'), Profit Index Traders ('profitindextraders.com'), Crypto Geniuse ('cryptogniuses.com'), Swift Capital FX24 ('swiftcapitalsfx24.com'), BinakFX ('binakfx.com'), Fixed Income Finder ('fixedincomefinder.com') y Exchangenilo ('exchangenilo.com')

Asimismo, la FCA ha alertado de Coinflex-Mining LTD ('coinflex-mining.ltd'), Zenith Trading Capital ('zenithtradingcapital.com'), Coin Plus Wallet ('coinpluswallet.com'), O3FX Capital ('o3fxcapital.com'), Forexmining.org ('forexmining.org'), CentralTradingHub ('centraltradinghub.com'), Future FX Stakes LTD ('futurefxstakes.net'), Cryptomargin ('cryptomarginltd.com'), Digital-INV ('digital-inv.org'), FXCapitalProfit ('fxcapitalprofit.com'), Legit-Trading.org ('legit-trading.org'), AursFXL.com ('aursfxl.com), Global-HeritageLTD.com ('global-heritageltd.com'), Maxitrade ('maxitrade.online'), Octextrade ('octextrade.com') y Hex Capitals LTD ('hex-capitals.ltd').

El regulador británico también ha alertado de EasternPowerNetworks-Sustainability.co.uk ('easternpowernetworks-sustainability.co.uk'). El regulador ha alertado que esta entidad no guarda relación con UK Power Networks.

Por último, la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF, por sus siglas en inglés) ha alertado de Fisher Investments Europe y Fisher Investments Luxembourg. Ambas entidades son clones y utilizan indebidamente el nombre de la entidad Fisher Investments Luxembourg contactando al público con la estructura 'nombre.apellido@placementseurope.finance' y 'nombre.apellido@placementeurope.co'.