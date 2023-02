La CNMV alerta de medio centenar de 'chiringuitos financieros' en el extranjero

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre cerca de 50 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Grecia y Austria.

En concreto, la Comisión Helena de Mercados de Capitales (HCMC, por sus siglas en inglés) de Grecia ha avisado de Natatrade, Bim LLC-Nata Trade Limited y Nata Trade Limited ('natatrade.com', 'nata-trade.com' y 'webtrader.preminvtradplatform.com').

De su lado, la Autoridad del Mercado Financiero de Austria (FMA, por sus siglas en inglés) ha alertado de Nag ('insnag.me'), Marketguild LTD ('CHARTCONSULTINGS.COM'), Onex Corporation y Canoodle Solutions LTD ('onex-corporation.com/'), Volksfx ('VOLKSFX.NET/'), Wisetrades4u ('wisetrades4u.com'), Vipcoin-Finanzportal Gmbh ('vipcoin.ch'), Statehills ('statehills.com') y de las webs 'monecorlimitedeu.com' y 'premiumfinancesolutionsltd.com', por el riesgo de confusión con una entidad registrada en otro país.

La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha sido el organismo que ha alertado de más 'chiringuitos. Así, ha emitido avisos sobre Protonforex, ('protonforex.com'), Proton Brokers ('protonbrokers.com'), Interact Trade FX ('interacttradefx.com'), Spotfxoptions ('spotfxoptions.com'), Nexuschange ('nexusxchange.com'), Trade Bull Max ('tradebullmax.com'), Forxcryptonet ('forxcryptonet.com'), The Trustfx ('thetrustfx.com'), Tradeio FX ('tradeiofx.co'), Trust-Coin.Trade ('trust-coin.trade'), Forex-ExchangeLTD.LTD ('forex-exchange.ltd.ltd'), Millenium Growth ('milleniumgrowthltd.net'), Blinarux.com ('blinarux.com'), Surgeinvestcoin.com ('surgeinvestcoin.com'), Altex-Intel.com ('altex-intel.com'), HFX Cryptofx Trade ('hfx-cryptofxtrades.com'), Deluxe Broker ('deluxe-broker.net/') y Tradexmarket ('tradesxmarket.com/').

Asimismo, el regulador británico ha alertado de Earneasymoney ('earneasymoney.net'), Accel Venture Partners ('accelpartnersventure.net'), Legal Forex Coin ('legalforex-coin.com'), William Market FXTM ('williammarketfxtm.net'), Hedge-QuityFX ('hedge-quityfx.com'), UKBTC ('ukbtc.com'), CapitalAllianceBank ('capitalalliancebank.com'), TopClubInvestments ('topclubinvestments.com'), Quantum Capital Market ('quantumcapitalmarket.com'), Payruzza ('payruzza.org'), Fundchain Admin ('fundchainadmin.com'), Octamarketstrading ('octamarketstrading.com'), Forex Chefs ('forexchefs.org/'), Cryptouniverseprofit LP ('cryptouniverseprofit.com'), Fxchains-LTD ('fxchains-ltd.org'), Itorostocks LTD ('itoro-capital.co/'), Flexible Wealth Exchange ('flexiblewealthexchange.com'), Wealth Paramount ('wealthparamount.com'), Fxcrob Trading ('fxcrobtrading.com'), Finance Experts LTD ('financeexpertsltd.com'), BlendFX Trade ('blendfxtrade.com') y Extreme Investment Platform LTD ('extremeinvestmentplaform.com').

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.