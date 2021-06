La CNMV alerta de once 'chiringuitos financieros' de Italia, Grecia y Reino Unido

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha añadido once nuevas firmas a su lista de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

El supervisor de los mercados ha advertido sobre las italianas Preqster LTD, Trade Action LTD, Libortradring LTD, Astrica LTD y Orobanc, así como de las griegas Eastern Europe Treasury Fund Single Member P.C., Globaleverestfx, Beforexcapital e Innovative Greek Producers and Consumers.

Las británicas Highest Fixed Rate Bonds y bestbondsandsavings.com también se encuentran en la lista de chiringuitos financieros publicada este miércoles.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'