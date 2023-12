La CNMV alerta de una veintena de 'chiringuitos financieros' en el extranjero

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre cerca de 20 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania e Italia.

En concreto, la Comisión Helena de Mercados de Capitales (HCMC, por sus siglas en inglés) ha avisado de Prospect Positive Mind's Club ('prospect-club.com') y CryptoExchangeTrade ('cryptoexchangetrade.online'), mientras que la CSSF de Luxemburgo ha alertado de 'swee-csm.se', que opera como un clon. La alemana Bafin ha indicado que Swiss Investment Solution tiene prohibido ofrecer acciones en Alemania.

La AFM de Países Bajos ha emitido alertas de Central Plus Finance ('centralplusfinance.com'), InvexPlus ('invexplus.com'), AbsoluteCoinMarkets ('absolutecoinmarkets.com'), UOP Capital ('uopcapital.com') y Oil Pro Profite PTE LTD ('oilproprofit.com').

Asimismo, la Consob Italiana ha alertado de C B Financial Services Limited ('onefinancialmarket.com' y 'account.onefinancialmarket.com'), de Interactive ('inter-active.io' y 'inter-active.solutions'), DegiroCFD Group ('degirocfd.com'), Billionaire Trade Limited ('billionaire-trade.co'), AllOptionsInt ('alloptionsint.com'), Marketsac.com ('marketsac.com' y 'platform.marketsac-tp.com'), Axia Group LTD ('axiacvs.com'), FXAlta ('infinity-brokers.com') y Swiss Deal ('swissdeal.co').

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.