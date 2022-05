La CNMV autoriza la OPA de FCC Inmobiliaria sobre el 24% de Metrovacesa por 262 millones

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones (OPA) parcial sobre el 24% de Metrovacesa realizada por FCC Inmobiliaria por un importe de 262 millones de euros.

El supervisor ha dado 'luz verde' de esta forma a la OPA sobre el 24% de Metrovacesa realizada por FCC Inmobiliaria al considerar sus términos ajustados a la normativa vigente y entender como suficiente el contenido del folleto explicativo, tras las modificaciones realizadas el pasado 20 de mayo.

La oferta fue admitida a trámite por parte de la CNMV el pasado 5 de mayo, después de que la firma del grupo FCC redujera a 7,2 euros por título el precio ofrecido, ya que la promotora inmobiliaria optó por abonar un dividendo de 0,6 euros por acción el 20 de mayo, importe que FCC descontó al precio inicial de 7,8 euros por acción.

En ese caso, el importe final en el que se ha valorado la operación será de 262 millones de euros, frente a los 284 millones de euros anunciados inicialmente, al estar dirigida a 36,4 millones de acciones de Metrovacesa, ahora a un precio de 7,2 euros por acción, sobre un total de 151,67 millones de títulos.

Si la oferta es aceptada, la filial inmobiliaria del grupo controlado por el magnate mexicano Carlos Slim podrá alcanzar una participación máxima del 29,4% del capital social de Metrovacesa, incluyendo el 5,4% del que ya es titular.

La participación en Metrovacesa se limitaría inicialmente al 29%, si bien le permitiría convertirse en el segundo mayor accionista de la promotora, solo por detrás de Banco Santander, que controla el 49%, adelantando así al otro gran accionista, BBVA, que posee otro 21%.

PLAZO DE ACEPTACIÓN

El plazo de aceptación de esta oferta será de 15 días naturales a partir del día hábil bursátil posterior a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en un día hábil de negociación en los mercados.

La CNMV ha apuntado que la efectividad de la oferta no está sujeta a ninguna condición y también que, al ser una OPA parcial, no proceden compraventas forzosas. Además, ha recordado que FCC Inmobiliaria no tiene intención de excluir de bolsa las acciones de Metrovacesa.

El supervisor, asimismo, ha indicado que la filial del grupo FCC ha presentado, como garantía de la operación, un aval por importe de más de 262 millones de euros de Banco Santander.