La CNMV avisa de 22 'chiringuitos financieros' de Italia, Irlanda, Reino Unido y Luxemburgo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 22 entidades de Italia, Irlanda, Reino Unido y Luxemburgo que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, la CSSF de Luxemburgo ha avisado del clon Nexus Investments, que no tendría ninguna vinculación con la entidad registrada Nexus Investments, en tanto que la FCA británica lo ha hecho de Investselect y Olive Tree Invest Limited.

La CBI irlandesa, por su parte, ha alertado de los clones Trojan Funds, Blackwall Ucits Platform ICAV, IVI Umbrella Fund PLC y Noe P&I Dac.

La Consob de Italia ha sido la que más entidades ha señalado. Estas son Finomarkets, Sealtd LTD, Eurofxfinance Limited, Seabreeze Partners LTD, Xglobalfin, Aga Trading Platform LTD, Vibeinv Invest Limited, Admiralfx Cyprus LTD, Admiralecn Cyprus LTD, Billion Traders Services OU, Cam Trade LTD, Donnybrook Consulting LTD, Globecfds, Chambers Investment Trading PTY LTD y Vigo and Co LLC.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.