La CNMV avisa de 43 'chiringuitos' financieros en Italia, Holanda, Grecia, Bélgica, Austria e Irlanda

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido este miércoles advertencias sobre 43 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Italia, Países Bajos, Grecia, Bélgica, Austria e Irlanda.

La CONSOB de Italia ha ordenado a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde el país a las siguientes páginas web: StockPlus-it.com (stockplus-it.com); Alfa Capital Markets LTD (alfacapitalmarketsltd.com); Fintech Market (fintechmarket-consulting.com); Afexeu (afexeu.com) y Aiontrader (aiontrader.com).

La AFM de Países Bajo ha alertado de Ivenctures (ivenctures.com/); Curated Earners (curatedearners.com/); Cryptos FX Pro (cryptosfxpro.com/); Bitmarket Trader (bitmarket-trader.com) y Alfa Markets (alfamarkets.co/).

La HCMC griega ha alertado sobre Hot Capital Stox Group Limited (hotcapitalstox.com), mientras que la FSMA belga ha puesto el foco en las clonadas BGL BNP Paribas Fortis, Bunq, Fineco, Revolut-Épargne, Triodos y London Stock Exchange (www2.lse-private.com).

Por parte de la FMA de Austria, se ha señalado a Oil Profit (oilprofit.io); Monte Verde (monte-verde.ch/); Fantom Finanzen (fantomfinanzen.com/); Omers Finance (omersfinance.ltd/); Zigber/ Belana Group LLC (zigber.com/); SWK Invest (swkinvest.com); Financial Weststein Bank / Weststein Bank AG (financial-weststein.com/myweststein.com) y Opabitcoin (opabitcoin.com/).

Asimismo, el país ha puesto el foco en Appex Finance/Kwikflow Group LLC (appexfinance.com/); BT Invest (b-tinvest.com/); Fatih Sarikaya (s-f-invest.com); Amadeus Markets (amadeus-markets.com); Coinex.la (coinex.la); Alphas Crypto (alphascrypto.com); Immediate Momentum (immediatemomentum.de); Mexc.com; toobit-gb.me; The Brokerai LTD (thebroker.ai/); Crypto Trade RAI LTD (cryptotrader.ai/) y Euprofits (euprofits.com/)

Por último, han figurado en Austria los nombres de Wisewealth (wisewealth.ai/); CBX Capital (cbxcapital.com/); Cyrcoins (cyrcoins.com/); Beci LTD (beci.pro) y Echoin LTD (echoin.fund/). Además, la CBI irlandesa ha alertado sobre BMK Loans (bmkloans.com/).

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.