La CNMV avisa de 64 'chiringuitos' en Bélgica, Luxemburgo, Austria, UK, Irlanda, Italia, Holanda y Alemania

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido este miércoles advertencias sobre 64 entidades no autorizadas ('chiringuitos financieros', en la jerga del sector) por parte de los supervisores de Bélgica, Luxemburgo, Austria, Reino Unido (UK), Irlanda, Italia, Países Bajos y Alemania.

En concreto, la FSMA de Bélgica ha alertado sobre Alle Financien (alle-financien.com/), Best Finance Group (bestfinance-group.com/), Direct Krediet (direct-krediet.com), Cassert Financement (cassert-financement.fr/),Cosedoo (cosedoo.eu/), Finance Enterprise (finance-enterprise.com), Fsei-Groep (http://fsei-groep.com/), Hiterkredit (hiterkredit.com/), Kreditaas (kreditaas.com/) y Leen-Dienst (leen-dienst.com/).

Asimismo, el supervisor belga ha puesto el foco en ONG Aide Solution (ong-aide-solutions.com/), Online Krediethub (onlinekrediethub.com/), Oxi Financiel (oxi-financiel.com/), PlusKredite (pluskredite.com/), Smart Krediet (smartkrediet.com/), Sodik Kredit (sodik-kredit.com/), Volda Financiering (voldafinanciering.com/) y Sine Kredit (sinekredit.com/).

La CSSF de Luxemburgo ha alertado acerca de Bitgamo (bitgamo.com) y la clonada KT Investment (kt-investment.com), mientras que la CBI de Irlanda ha señalado a la clonada HSBC Bank PLC y la BAFIN de Alemania a Enesepa AG por ofrecer acciones sin el folleto requerido.

De su lado, la FMA de Austria ha apuntado a Advanced Profit (advancedprofit.cc), Passivo LTD (passivo.io), ECB Markets (ecbmarkets.com), Woin8 LTD (woin8.com), Vivo Holding (vivoholding.io/), Itoro Tradin AG (itoro.io), la clonada BBFX (bison-bb.net), BFM Group (bfmgroup.io/), RFT LTD (rftltd.com), RoboInvest LTD (robo-invest.one), Corsair Control Investment (corsaircontrol.pro) y Commerce Wealth LTD (commercewealth.com).

Por otra parte, la FCA de Reino Unido ha avisado sobre Morgan Invest (morgan-invest.com), Mega Stack (altrexcoinzap.com/ mega-stack.com), Escofintex (escofyntex.com), World Mine Insured (worldmineinsured.org), Bullstashes (bullstashes.com), Fortune Traders (fortune-traders.uk), Reliance Wealths (reliancewealths.com), Rich Prime Finance (richprimefinance.com), BTC Maxminers (btcmaxminers.com), Vintage Global Investment (vintageglobalinvestment.com), Xin Limited (xinlimited.com), Encorefx Global (encorefxglobal.com), OKFX (okfx.online), Cuena FX (cuenafx.com) y Stiffel Bank (stiffelbank.com).

El supervisor británico también ha puesto el foco en Sure Financial Gateway (surefinancialgateway.com), First Premium Finance (firstpremiumfinance.com/), Firstel Finance Bank (secure.firstelfinan.com), California Business Trust Bank (thecbtb.co/), The Citizen National Online Bank (tcnbholdings.com), City Trust Bank (citytrustfinance.com/) y City Money Bank (citymoneyfinance.com/).

Asimismo, la CONSOB de Italia ha señalado como entidades no autorizadas a la clonada HSBC Bank PLC, Mango Group LLC (x-fortunes.com), FX6 (fx6.xyz), Trade 4nation (trade4nation.com) y Velohld (velohld.com).

Por último, la AFM de Países Bajos ha puesto la mira en Trade Utopia (tradeutopia.net), Paragon Bulls Trade (paragonbullstrade.com), The Waves Mines (thewavesmines.com/) y Optical Bit Investment (opticalbitfx.com/).

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.