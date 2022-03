La CNMV da luz verde a Tercio Capital, un fondo 'deep value' que ya cuenta con compromisos por 10 millones

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde al fondo 'deep value' Cinvest Tercio Capital, que ya cuenta con 10 millones de euros en compromisos, de los que dos han sido aportados por los socios.

Así lo ha destacado el director de inversiones del vehículo, Edgar Fernández Vidal, en declaraciones a Europa Press. Fernández Vidal ha explicado que el supervisor ya ha aceptado el folleto y que este viernes recibirá el ISIN, con lo que el fondo se podrá contratar a partir del lunes.

El fondo estará gestionado por Gescalá SGIIC y aspira a alcanzar un tamaño objetivo de entre 15 y 25 millones, en tanto que tendrá tres clases de participaciones, con una estructura de comisiones distinta para cada clase que premiará a aquellos partícipes que comprometan capital desde el principio.

Estas serán del 1% en la clase A, del 1,25% en la B y del 1,35% en la C, y la comisión de éxito ascenderá al 9% sobre las plusvalías.

Los tercios españoles han servido de inspiración para el nombre y la filosofía del fondo, según ha explicado Fernández Vidal, que tiene el 100% de su patrimonio comprometido en este vehículo.

Fernández Vidal, con experiencia en banca de inversión y como gestor 'value', ha señalado que la diferencia está en el precio, ya que las acciones 'value' son más caras que las 'deep value'. "Yo miro el precio. El precio lo dice todo", ha resaltado.

Hasta ahora, tenía su cartera personal en Interactive Brokers, una cuenta que cerró este jueves y con la que ha conseguido una rentabilidad del 28,65% en lo que va de año, según ha anunciado en redes sociales y confirmado a Europa Press.

Fernández Vidal asegura no haberse visto afectado por el conflicto entre Rusia y Ucrania y ha incidido en que la cartera estaba preparada para este tipo de escenarios, aunque sí cuenta con una compañía de Georgia en cartera, una de sus cinco principales posiciones.

La cartera de Cinvest Tercio Capital está formada por pequeñas y medianas empresas que cotizan en Estados Unidos o en países "con amplia seguridad jurídica" y que tengan "amplio potencial de revalorización en industrias contra-cíclicas y defensivas".

Concretamente, buscará invertir en activos "ocultos" o que el mercado no esté teniendo en cuenta, catalizadores a corto o medio plazo con potencial para cambiar la narrativa, compañías con altos niveles de deuda pero flujos de caja estables o spin-offs, además de una volatilidad implícita de las opciones "muy superior al riesgo estimado del activo subyacente".

En total, Fernández Vidal quiere alcanzar las 25 ó 30 compañías. Entre las apuestas del fondo, se encuentran Altisource Portfolio Solutions, que ofrece servicios a pequeños y medianos 'originators' de hipotecas; United Natural Foods, distribuidora de comida estadounidense, y Navios Maritime Partners, la naviera más grande cotizada en ese mismo país.

Geográficamente, un 80% de las inversiones se centran en Estados Unidos y Canadá, en tanto que el 5% lo hace en Inglaterra y también cuenta con apuestas en Noruega.

INVERSIÓN CON OPCIONES

El director de inversiones ha destacado que lo que distingue al fondo es el uso de opciones, que normalmente se consideran un instrumento asociado con la especulación, pero que bien usadas "permiten entrar y salir de posiciones y disminuir el riesgo de la cartera".

Fernández Vidal ha señalado que solo hay otros dos fondos en España que utilicen opciones, pero con un porcentaje de liquidez menor que la de Cinvest Tercio Capital, que estará entre el 30% o 40% de venta de opciones cubierta.

UN FONDO PARA MINORISTAS SIN CAMPAÑAS DE MARKETING

Fernándea Vidal ha explicado a Europa Press que el fondo está dirigido a todo tipo de inversores, pero que no llevará a cabo acciones comerciales ni campañas de marketing.

En el futuro, su idea es lanzar un fondo de inversión libre, un tipo de vehículo que cuenta con menores restricciones, pero que solo está disponible para inversores institucionales. "La idea es que dentro de un año estén ambos fondos en funcionamiento", ha destacado.