La CNMV griega avisa de un 'chiringuito financiero' que se hace pasar por la española Axon Partners Group

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El supervisor de los mercados de capital de Grecia, la HCMC, ha avisado sobre una entidad no autorizada a prestar servicios financieros --conocidas como 'chiringuitos financieros'-- que utiliza los datos de la española Axon Partners Group.

En concreto, ha indicado que Axon Partners, y cuya web es axonpartnersinvest.com es un 'clon' que utiliza de forma indebida los datos de la entidad española, legítimamente registrada, Axon Partner Group (axonpartnersgroup.com).

Se trata de una de las advertencias que ha publicado hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto a otros 47 avisos de entidades que operan en Reino Unido, Luxemburgo, Italia y Bélgica y que prestan servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

Así, la FCA de Reino Unido ha alertado de Truistee Bank (truisteebank.com); Cryptocycle (cryptocycle.org); Finance Investment (finance-investment.ltd); Stillwater Capital Advisors; Keir Hartland Associates (keir-hartlandassoc.com); Uratheum Investment (uratheuminvestment.com); Truist Investment (truistinvestment.us) y Tradequickfx (tradequickfx.net).

También ha avisado de las entidades Bullionsassets (bullionsassets.com); Crypto Creative (crypto-creative.uk); Archer FX Trading (archerfxtradingltd.com); Administradora Forex (administradoraforex.com); Capital Mining Crypto (capitalminingcrypto.com); 247 Trades FX (247tradesfx.com); Sky Dove Bank (skydovebank.com); Flexo Limited (flexomarketasia.com; expressfxonline (expressfxonline.com); fxcryptland (fxcryptland.com); y de las páginas web aiglinvestmentgroupltd.com; forbes-income.com; y fx-cryptominers.com.

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha advertido de Cambridge Commodities International (cambridgecommoditiesint.com); Grandcapital Consulting Group (grandcapitalcg.com); y que York Global Finance (yorkglobalfinance.com) es un clon que utiliza indebidamente el nombre de la entidad legítimamente registrada en Luxemburgo York Global Finance II.

La Consob italiana ha lanzado su advertencia sobre Dulcet Group (n-pro.trade); Mondialfx (mondialfx.com); y Florishing Group (bstrade.co).

Por último, la FSMA de Bélgica ha avisado de Firsteuros België (firsteuros-belgie.be); Kredit Snel (kreditsnel.com); Bad Interinvestmentcompanies (badinterinvestmentcompanies.com); Oplossingen Voor Financiële Problemen (oplossingvoor-fp.com); Vim Wahel (vimwahel.com/nl); Socialegroups (socialegroups.com); y Holvoet Financiën (holvoetfinancien.com).

Igualmente, ha avisado sobre Snelle Geld Lening (snellegeldlening.com); Efinance 24h (efinance24h.com); Get Loan ltd (getloanltd.com); Allpark Loan (allpark-loan.com); Weber Loan (wloanltd.com); Trustly Investment (trustlyinvestment.com); Rabo Help (rabo-help.com); Leninggroep (qreditszone.com); Prestige Financial (prestigefinancial-beheer.com); Lefebre Krediet Snel (lefebrekrediet-snel.com); International Finance BK (international-finance-bk.com); y Efin Lening (efin-lening.com).

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.