La CNMV insta a las empresas de inversión a recopilar más información de sostenibilidad de clientes

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha instado a las empresas de servicios de inversión a mejorar sus procedimientos para recopilar toda la información necesaria sobre las preferencias de sostenibilidad de sus clientes.

En un comunicado, el supervisor ha indicado que en general ha observado que las entidades están preguntando por sus preferencias a los clientes, aunque el grado de detalle "varía bastante entre entidades".

"Algunas entidades solo están preguntando si el cliente tiene interés por la sostenibilidad, sin solicitar información adicional, y varias entidades no recaban información sobre todos los aspectos que recoge la normativa o preguntan de forma confusa", ha indicado la CNMV.

Asimismo, el organismo ha indicado que en más de la mitad de las entidades, el porcentaje de clientes sobre el que se ha recabado información "es bajo", por lo que se las ha instado a "culminar el proceso" y pedir la información a todos sus clientes.

La CNMV ha avisado que participará en una actuación conjunta de supervisión con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) sobre preferencias de sostenibilidad de los clientes, comprobando la situación de estas recomendaciones realizadas ahora.

Sobre la adaptación de las preferencias de sostenibilidad del cliente, las entidades indican que no están recomendando productos que no se ajustan a esas preferencias. Señalan, en general, que si no hay productos que se ajusten a sus preferencias se da al cliente la opción de adaptarlas y es en ese momento cuando informan al cliente de cuál es la oferta de productos con características sostenibles que tienen cumpliendo el enfoque que recogen las directrices de ESMA.