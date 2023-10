La CNMV pide que las recompras de acciones no se presenten como remuneración al accionista

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha pedido este martes que las recompras de acciones no se presenten como remuneración al accionista, puesto que solo beneficiarían a una parte de los accionistas, al tiempo que ha cuestionado la generación de valor para el colectivo de accionistas que decide no acudir a la recompra.

Durante su intervención en el XIV Encuentro Financiero organizado por el diario 'Expansión' y KPMG, Buenaventura ha precisado que estos programas de recompra, que están siendo cada vez más utilizados por las empresas de todo el mundo, pero que están siendo "especialmente intensas" en el sector bancario, son "legales, están asentadas" y cuentan con "el beneplácito" de los accionistas.

Sin embargo, ha criticado que se utilice la expresión de 'remuneración al accionista' ligado a estas recompras. Ha explicado que la lógica tras este uso es que cuando se recompran acciones para amortizar a un precio bajo, si ese precio es inferior a la valoración contable de la compañía, es decir, está infravalorado en Bolsa, se consigue una plusvalía.

No obstante, ha señalado que esa plusvalía sería para los accionistas que se mantienen en la compañía, es decir, que deciden no acudir al programa de recompra. "La cuestión es por qué entonces, si beneficia solo a los accionistas que deciden no aceptar la recompra que ofrece la compañía, se presenta como una remuneración para todos los accionistas, en genérico", se ha preguntado Buenaventura.

"Si la compañía acierta, los gestores de la compañía aciertan y el valor está realmente infravalorado en el mercado, lógicamente habrán salido perdiendo los activistas que vendieron y habrán salido ganando los que no vendieron", ha proseguido.

También ha indicado que "numerosos estudios internacionales" recogen que los gestores que deciden realizar estas operaciones "no son especialmente claros, en términos estadísticos, sobre el momento elegido" para realizarlas.

Así, ha explicado que una parte "importante" de las acciones sobre las que se lanzan programas de recompra "siguen igual de bien o de mal valoradas meses o años después" del programa respecto al mercado o respecto a su sector, "sin que aparentemente se pueda observar una creación de valor adicional para aquellos accionistas que decidieron permanecer".

Por último, ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con capital para realizar las inversiones necesarias para acometer la transición digital y 'verde'. "Es posible que, ya que parece que no sobra el capital, reducirlo vía amortización de acciones puede tener en algunos sectores implicaciones estratégicas para la capacidad de invertir, de crecer y de competir de nuestras economías", ha agregado al respecto.

Por otro lado, ha reivindicado la valoración de las carteras a precio de mercado como antídoto a situaciones como la que vivió Silicon Valley Bank en la pasada primavera, cuando tuvo que vender bonos con pérdidas para hacer frente a una crisis de liquidez. Esta cartera, que vio reducido su valor ante la rápida subida de tipos de interés en Estados Unidos, no estaba contabilizada a precio de mercado, por lo que no se preveían las pérdidas que finalmente registró.

LAS OPAs, FUENTE "EXTRAORDINARIA" DE LIQUIDEZ

Asimismo, ha defendido las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) de acciones, puesto que "lejos de constituir una amenaza" para los accionistas, son una fuente de liquidez "extraordinaria" y ha recordado que la legislación europea habilita a los gobiernos a establecer condiciones o limitaciones a la inversión extranjera en general, sea o no en compañías cotizadas, pero también protege "de modo especial" el derecho de los accionistas de sociedades cotizadas a recibir las ofertas de adquisición que se les dirigen y a aceptarlas voluntariamente "si así lo desean".

Además, ha señalado que la legislación europea consagra la obligación de los supervisores de valores de tramitar las OPAs con "celeridad" y de favorecer que puede haber mejoras en esas ofertas o, incluso, ofertas competidoras.