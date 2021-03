La CNMV recibe 25 advertencias sobre 'chiringuitos financieros' de sus homólogos europeos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido un total de 25 advertencias sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda e Italia.

La FCA británica ha avisado sobre once entidades no autorizadas: UK Investment Option, UK Foundation Bonds, PB Specialist Group, ACE Capital Group, Smarterinvestingbonds.com, findyourbonds.com, Blx Invest, My Bond Finder, Income Bonds UK, Offer Investor Yields y UK (Property) Fixed Income.

De su lado, la Consob italiana ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, concretamente a royaltradefx.com, eurofx.trade, investigram.com, stockmarketinves.pro, fxsuit.it, eu-markets.com, lcoinmarket.com y marketseco.com.

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha avisado sobre la entidad no autorizada TRS Markets (trsmarkets.com) y la CBI de Irlanda ha advertido sobre la entidad clon Cheetah Money (cheetahmoney.org) y las no autorizadas Quick loans Ireland, Onehourloan, Republic Loans y Fouchard Credit.

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de IOSCO, a través del enlace 'Investor Alerts'.