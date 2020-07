COAG reclama "medidas extraordinarias" para evitar el colapso del mercado vitivinícola en la nueva campaña

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un paquete de "medidas extraordinarias" para evitar el colapso del mercado vitivinícola en la nueva campaña.

En concreto, la organización agraria ha recordado que los cupos abiertos para la concesión de ayudas al vino para paliar los efectos del impacto del coronavirus se han cubierto en su totalidad y se ha tenido que aplicar un coeficiente de reducción, ya que las solicitudes superan "con creces" los límites establecidos.

"Desgraciadamente, se han confirmado las previsiones y el presupuesto previsto no ha cubierto las expectativas ni de lejos. Resulta evidente que si no se refuerzan las medidas adoptadas no tendrán apenas efecto en el mercado", ha lamentado el responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno.

Los rebrotes y el impacto en el turismo y el canal Horeca no están ayudando a la reactivación del consumo en el mercado interno y a eso se une la caída de las exportaciones en mayo.

"Se debe mandar un claro mensaje al sector de que estamos haciendo los deberes en tiempo y forma para evitar serios desequilibrios entre oferta y demanda y salvaguardar así la renta los viticultores, los más afectados y vulnerables en una crisis de mercado", ha subrayado Vizcaíno.

De esta forma, COAG ha trasladado al Departamento que lidera Luis Planas que es "absolutamente necesario" prever una serie de medidas que permita al sector del vino anticiparse a una situación de crisis "grave".

La organización agraria señala que hay que insistir en la UE de la necesidad de fondos comunitarios adicionales para la ampliación de medidas de regulación del mercado, sin que se tenga que recurrir a detraer fondos destinados al sector vitivinícola que ya le corresponden.

También considera que la Administración estatal y las comunidades autónomas deben aportar fondos adicionales como ya se está haciendo en otros sectores agrarios afectados por los efectos del coronavirus.

Además, creen que las medidas extraordinarias aprobadas en el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, como la destilación y el almacenamiento privado deben poder ampliarse en cuanto se dispongan de las cifras de existencias y una previsión consolidada de producción de la campaña 2020/21.

Por último, consideran que se debe establecer un plan de control efectivo, además de documental, del cumplimento de la nueva norma de comercialización de limitación de rendimientos para uvas con destino a la elaboración de vino y analizar su impacto en la próxima campaña.