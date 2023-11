Coalición Canaria pide a Marlaska que venga a Canarias con los "deberes hechos" en inmigración

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha valorado el anuncio de la visita a Canarias de la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, para atender a la "emergencia humanitaria" que viven las islas y ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que la acompañará, que venga con los "deberes hechos".

Toledo recordó que la ronda de reuniones que mantuvo el presidente canario, Fernando Clavijo, en Bruselas para reclamar respuestas a la peor crisis migratoria que ha atravesado el archipiélago, así como, la reunión previa con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dejó en evidencia el "desinterés" de un Gobierno de España que "no ha pedido la activación del Frontex ni de los recursos económicos a la Unión Europea para dar respuesta al drama migratorio".

David Toledo tachó de "irresponsable" la gestión de un Gobierno del Estado que "es el único que puede movilizar recursos materiales y económicos europeos para responder a crisis humanitarias como la que está atravesando el archipiélago".

En este sentido, recalcó que precisamente el interés de la comisaria europea es fruto "del esfuerzo del presidente canario por situar la crisis migratoria que se vive en la frontera Sur de Europa en la agenda europea".

"Y no de un Gobierno de España que cumpla su compromiso en una materia tan sensible como esta y que compromete no solo la atención que se le está dando a las personas que llegan a las islas sino los recursos públicos en islas como El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura donde no están dimensionados para hacer frente a la llegada continua de personas", señaló.