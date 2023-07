Coca-Cola Europacific Partners, Baleària, Redeia y Abanca, ganadores de los VI Premios DE&I

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Coca-Cola Europacific Partners, Grünenthal Pharma, Baleària, Redeia y Abanca Corporación Bancaria han sido las empresas galardonadas en la sexta edición de los Premios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) otorgados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad y celebrados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

"Un año más, queremos reconocer la responsabilidad, el liderazgo y el espíritu social de las empresas que, con dedicación y esfuerzo, están marcando una diferencia significativa en la vida de las personas y de las comunidades en las que operan. Todas las compañías que hoy premiamos han desarrollado proyectos innovadores, abordando la diversidad, la equidad y la inclusión desde un enfoque creativo, sostenible y efectivo", ha señalado el presidente de la Fundación Adecco, Enrique Sánchez.

Asimismo, ha detallado que el objetivo de los premios es "inspirar la innovación social, la construcción de alianzas y la cooperación, como ejes fundamentales para llevar las políticas de diversidad a un nivel superior y generar resultados de alto impacto".

Por su parte, el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, ha compartido cinco claves en materia de Diversidad, equidad e inclusión (DE&I): conocer los conceptos clave de las estrategias de DE&I, definir con precisión los objetivos y la misión de estas políticas en la organización, comprender la diferencia entre diversidad demográfica, experiencial y cognitiva, desarrollar el liderazgo inclusivo y la habilidad de incluir y trabajar el "inclusión & equity journey".

Además, ha añadido que el horizonte 2030 "está cada vez más cerca y la implicación del tejido empresarial es crucial para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". "Estos premios son una perfecta ocasión para reconocer la labor de compañías que están demostrando un compromiso genuino con las políticas de diversidad, equidad e inclusión, poniendo sus recursos al servicio de la sociedad a la vez que incrementan su competitividad y contribuyen a la agenda 2030", ha indicado.

Asimismo, el secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro, ha destacado que la gestión de la diversidad "empieza a estar integrada cada día más en las más avanzadas estrategias empresariales. Desde el Club estamos impulsando diversas actividades en nuestros observatorios, grupos de trabajo y metodologías que dan buena fe de ello".

CATEGORÍAS PREMIADAS Y GANADORES

El premio en la categoría 'Mejor plan estratégico de diversidad e inclusión' ha sido para Coca-Cola Europacific Partners, como 'Gran empresa' por su proyecto 'Everyone is Welcome: una apuesta por el valor de las personas'; y Grünenthal Pharma en 'Pyme' por su proyecto 'Diversidad y Compromiso'.

Mientras, el premio a la 'Mejor práctica en inclusión laboral' se ha concedido a Baleària por la iniciativa 'Formación Profesional en el Ámbito del Transporte Marítimo de Pasajeros'; y el premio a la 'Mejor práctica en acción social' ha reconocido el programa '#ContraLaDesigualdad. Tejer redes de vida', de Redeia.

Además, el premio a la 'Mejor práctica en transformación cultural en diversidad e inclusión' ha reconocido el proyecto 'Abanca Iguales', de Abanca Corporación Bancaria S.A.

Por último, el premio honorífico de esta edición se ha otorgado a la bióloga molecular e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Sara García Alonso, por su trayectoria y contribución a la visibilidad de la mujer en el ámbito científico, convirtiéndose en un referente para inspirar a las nuevas generaciones e impulsar la inclusión de la mujer en el ámbito STEM.

"Las estrategias de diversidad, equidad e inclusión deben ser la base de una sociedad justa y próspera en la que todos tengamos oportunidad de derribar las barreras y estereotipos que nos impiden alcanzar nuestras metas. Durante todo este camino he tenido que deshacerme de los estereotipos que alejan a las mujeres de las carreras STEM y de los puestos directivos. En su lugar, he cargado mi mochila para este viaje con esfuerzo y valentía, que me han ayudado a suplir la falta de referentes femeninos en estos ámbitos", ha asegurado García.