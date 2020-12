El coche de Kiko Rivera e Irene Rosales que Isabel Pantoja reclama, cambia su ubicación

MADRID, 4 (CHANCE)

El motivo que quizás colmó el vaso de la paciencia de Kiko Rivera con Isabel Pantoja y que precipitó la polémica exclusiva del Dj en la revista "Lecturas" - que inició la guerra mediática que les mantiene enfrentados desde hace un mes y medio - fue la petición, por parte de los abogados de la tonadillera, del coche que, hasta ese momento, usaba el Dj para sus desplazamientos familiares.

Un coche de alta gama que, según Kiko, pagaban él e Irene pero que estaba a nombre de Isabel Pantoja para evitar que se lo embargasen por sus deudas. Una versión opuesta a la de la artista, que aseguró que el vehículo no sólo estaba a su nombre, sino que ella estaba pagando todo lo relcionado con el mismo, hasta el impuesto de circulación. Enfadada con su hijo, la tonadillera - a través de sus abogados - instó al Dj a devolverle en Cantora el automóvil en el plazo de unas horas.

Una petición a la que Kiko hizo oídos sordos. Eso sí, dejó de usar el coche que, desde ese día, permanecía aparcado, sin moverse, en la puerta de la casa del músico e Irene Rosales en Castilleja de la Cuesta, a la espera de que Isabel Pantoja acudiese a buscarlo porque su hijo aseguró que no pensaba llevárselo a la finca.

Sin embargo, un mes y medio después, el coche de la discordia ha sido utilizado. No sabemos cuando, pero si hasta ayer permanecía estacionado al lado de la casa de Kiko, esta mañana ha aparecido aparcado al final de la calle donde vive el Dj, varios metros más alejado de su puerta. ¿Por qué ha decidido mover el hijo de Isabel Pantoja el automóvil? ¿Lo ha usado aprovechando que no había prensa en ese momento siguiendo su pasos, para que así la tonadillera no se enterase?, ¿O simplemente lo ha movido para no tener que verlo cada vez que sale de casa porque es un doloroso recordatorio de la guerra con su madre?