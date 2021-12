Las coctelerías españolas Paradiso, Two Schmucks, Salmon Guru y Sips, entre las 50 mejores del mundo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las coctelerías españolas Paradiso, Two Schmucks, Salmon Guru y Sips se sitúan entre las 50 mejores del mundo, según el ranking de la prestigiosa lista The World's 50 Best Bars.

En concreto, la barcelonesa Paradiso ha ascendido al puesto 3, siendo la primera coctelería española en el ranking, cerrando un podium que comparte con las británicas Connaught Bar, que se alza como la mejor del mundo, junto a la también londinense Tayer + Elementary, segunda en el ranking.

Junto a Paradiso también figuran en el ranking la también barcelonesa Two Schmucks, que asciende al puesto 11, mientras que la madrileña Salmon Guru ocupa la plaza 24 de la clasificación y la barcelonesa Sips aparece en el 37.

El bartender argentino Diego Cabrera ha calificado de noticia excelente el que Salmon Guru siga entre las mejores coctelerías del mundo. "Entrar en este listado es muy complicado, pero aún más difícil es mantenerse", ha asegurado.

Además, la gastrococtelería de autor madrileña ha recibido el premio 'Michter's Art of Hospitality', un galardón otorgado por The 50 World's Best Bar que reconoce el trato al cliente y la hospitalidad y que pone en valor el trabajo diario del equipo.