Las cofradías gallegas claman contra el "catastrófico" recorte de cuotas que llevan al sector a la "ruina"

Lamentan que la UE "no sea más sensible" en 2021 tras el "dramático" año vivido con la covid

El presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira, tacha el acuerdo de TAC y cuotas en la UE para 2021 como "catastrófico", con un recorte que lleva al sector a la "ruina" tras una año "dramático" por la pandemia.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Galega de Confrarías denuncia que este recorte "es un desastre". La flota gallega "está muy preocupada", porque "solo se rebajó un poco" la bajada prevista para la merluza, que desciende un 5%, mientras caen "un montón" las posibilidades de pesca en otras especies.

Así, se queja del descenso 20% en el lenguado del Cantábrico, unido a disminución en especies como cigala, gallo y abadejo.

También llama la atención sobre que "preocupa" para la pesca artesanal el descenso en la raya, pues en el primer trimestre de 1.380 toneladas ahora "se queda en 380 toneladas".

"Esto nos lleva a la ruina totalmente, no sabemos si se van a desguazar barcos o si se va a ir al paro, porque esto no es viable, es muucho recorte el que hicieron en muchas especies", clama.

"INASUMIBLE"

Este recorte de cuotas para 2021 llega en un momento "dramático" para la flota por la pandemia y la incertidumbre sobre lo que sucederá con el Brexit.

"Lamento mucho que Bruselas no sea más sensible con la situación del sector", critica Pérez Sieira. "Ni aunque hubiese el tema del covid, con esta rebaja de cuotas es inasumible, no se puede mantener la pesca, pero en toda España, no hablo de Galicia solo", agrega.

La UE prorroga tres meses las cuotas para poblaciones compartidas con Reino Unido a la espera de un acuerdo sobre el Brexit, pero el presidente de las cofradías gallegas ya avanza que "se presenta un año muy complicado" en 2021. "Lo de este año es inasumible", apostilla.

Además, el representante de la Federación Galega de Confrarías ve "muy difícil" que futuros intercambios de especies entre países sirvan para paliar estos recortes.