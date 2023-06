Los colaboradores de 'Sálvame' salieron muy emocionados de Telecinco

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras el último programa de 'Sálvame' todos los colaboradores abandonaban las instalaciones de Mediaset muy emocionados, pero sobre todo orgullosos de haber hecho historia. Las cámaras de Europa Press estuvo presente en la salida y pudo hablar con algunos rostros conocidos de Telecinco que, aun sin poder hablar debido a la emoción, nos confesaban sus sentimientos.

CANALES RIVERA

El torero elogió la labor de Jorge Javier Vázquez al frente del programa, quien ha sido el gran ausente en la despedida del programa: "Sí, se le ha echado muchísimo de menos, él era el eslabón más importante, quien ha dirigido esto durante tantísimo tiempo y tan bien".

Además, se mostraba en cuanto a su futuro profesional: "Todo empieza y acaba, son ciclos y bueno esto se ha acabado pero seguro que dios proveerá y habrá otras cosa más, no se acaba nada aquí empezarán otras cosas, no se acaba nada".

CARMEN BORREGO

"Hoy no puedo" nos confesaba muy emocionada la colaboradora y defendió que tanto Jorge Javier Vázquez como Mila Ximénez han estado presentes en el último programa: "Hombre, está en el corazón de todos nosotros y yo creo que todos nosotros en su corazón... Hombre, te puedes imaginar".

Además, la hermana de Terelu Campos nos aseguraba que esto es un 'hasta luego': "Esto no se acaba. Esto nunca se acaba".

BELÉN ESTEBAN

Belén pedía perdón a sus admiradores por no poder atenderles tras el último programa de Sálvame: "No podemos más con las fotos, de verdad. Lo siento, señora. Perdóname. Ay, por favor, ay por favor". Además, la copresentadora confirmaba que había echado de menos a su querido Jorge Javier.

KIKO MATAMOROS

Kiko se mostraba de lo más optimista con su nueva etapa profesional: "Creo que es el momento de pensar en positivo de aparcar las nostalgias y mirar para adelante con y ya está... empezar un nuevo proyecto, ilusionado".

Además, confesaba que "yo creo que por nosotros no ha quedado, creo que hasta el último día hemos dado lo mejor de nosotros y al menos lo hemos intentado, el que venga que lo mejore".

Asimismo nos habló de lo mucho que han echado de menos a Jorge Javier y a Mila Ximénez: "Por supuesto, eso no se cuestiona".

ALONSO CAPARRÓS

El colaborador nos habló de su tristeza al finalizar una de las mejores épocas de su vida: "Se cierra una puerta y se abre otra, eso no significa que no de mucha pena, los duelos hay que pasarlos, hoy ha sido el final y es un día para mi más triste que alegre, me da penita, ha sido un día de despedida y de redespedidas y como tú has dicho, de poner la esperanza en un nuevo, pero para mí se cierra una etapa maravillosa".

Además, aprovechó para subrayar lo mucho que echan de menos a Jorge Javier, al igual que a Mila: "Mucho, mucho le llevamos en el corazón, es verdad que le echamos mucho de menos".