Colate se despide de España muy feliz

MADRID, 12 (CHANCE)

Colate ha estado unos días por España para presentar por todo lo alto su libro 'Colate, por Nicolás' y lo cierto es que ha recibido un gran respaldo por sus grandes amigos y también por rostros conocidos que no han dudado en celebrar con él este éxito. El hermano de Samanta Vallejo se ha mostrado ante los medios de comunicación de lo más feliz, pero ya se le acaba la estancia en el país y así nos ha atendido en El Retiro este mismo día.

De esta manera, el escritor se despide de España firmando libros en la Feria del Libro: "A pesar del calor que hace, que merito tiene la gente que ha venido, muy bien y muy contento" tras la publicación de su primer libro, que ha tenido una gran acogida entre su público: "Estoy muy contento de esta experiencia, un poco intimidado hoy porque el mundo literario es todo nuevo para mi, pero contento por toda la gente que lo ha leído y que le ha gustado".

El empresario nos ha confesado que de momento, las personas que le han llamado no le han hecho malos comentarios: "muchas me han llamado para decirme lo que le ha gustado, ninguno para decirme que no les ha gustado".

El escritor se vuelve "desgraciadamente" a Miami, aunque dentro de la tristeza le reconforta reencontrarse con su hijo: "si, me apetece ver a mi niño" y también "a mi chica", que no ha podido venir porque: "está trabajando, pero ya vendrá en otro momento", pero nos confiesa que a pesar de la distancia "está muy pendiente, lo está disfrutando mucho, está viendo los buenos comentarios que están saliendo, creo que la gente está descubriendo por fin a la persona que hay detrás del personaje".