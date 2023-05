Colate, muy crítico con Paulina Rubio tras su paso por España: "Le recomendaría hacer otras cosas en otro tono"

MADRID, 23 (CHANCE)

La reciente visita a España de Paulina Rubio para promocionar su nuevo single, 'No es mi culpa', ha dado mucho que hablar. La actitud de la cantante en los diferentes medios de comunicación a los que concedido entrevistas, y especialmente su 'invitación' a Eva Soriano para que le "limpiase el culo" -haciendo referencia a las imágenes emitidas en 'Fiesta' en la que se la veía escondida entre las rocas haciendo sus necesidades- han sido muy criticados y ahora es su ex, Colate Vallejo-Nágera, el que arremete contra la mexicana por su comportamiento y sus polémicas declaraciones.

Después de lanzar un dardo a Paulina por no comunicarle que iba a viajar a España cuando se suponía que tenía que estar con su hijo Nicolás en Miami, el empresario vuelve a arremeter contra su ex revelando el sorprendente modo de cómo se enteró de que se encontraba en nuestro país y dándole un consejo 'envenenado' para sus próximas entrevistas en televisión.

"Sabía que estaba en España porque se encontró con mi hermana Samantha en el aeropuerto. Yo no estaba, pero bueno en seguida me llamó mi hermana y me lo dijo. Me sorprendió un poco al principio" ha contado, desvelando que a pesar de que su relación con Paulina es completamente nula, Samanta no tuvo problema en saludarla: "Se saludaron. No creo que hablaran demasiado, besos sí, creo que fue bastante correcto. Mi hermana es educada y yo también. Por nuestra parte nunca ha habido una falta de intención de hacer las cosas con educación".

Entre risas y reconociendo que le "ponemos en un compromiso" al preguntarle por la actitud de Paulina durante su visita a nuestro país, Colate cree que "es mayorcita para hacer lo que quiera" y aunque asegura que "respeto lo que haga", él tiene muy claro qué consejo le daría: "No sé si se malinterpretan las cosas que hace o se malinterpreta ella y no acabo de entender lo que pasó, pero objetivamente yo le recomendaría hacer otras cosas en otro tono. Y no me tires de la lengua".

Y es que a pesar de que confiesa que está agotado "psicológica y económicamente" de la guerra que mantiene con Paulina desde su separación en 2012, la situación sigue siendo "muy difícil" con la cantante, a la que no duda en reprochar lo que está haciendo vivir a su hijo Nicolás, de 12 años: "Tenemos una forma distinta de asumirlo y mejorarlo, pero yo intento hacer lo mejor posible para nuestro hijo. Ya no está tan pequeño y no pregunta porque no le hace falta preguntar porque ya se da cuenta de las cosas. Como todos los niños, este igual un poco más porque es muy inteligente" afirma, asegurando que "como padre me duele que mi hijo tenga que vivir lo que vive. Podría ser todo más fácil para él y más bonito, pero bueno, estamos adaptados a la situación, lo entiende y lo llevamos bien".

Entre los duros reproches que Colate hace a Paulina están las dificultades que pone para que el niño viaje a España para visitar a su familia paterna, algo que al pequeño le "encanta" como nos cuenta con una sonrisa: "Nos cuesta pero siempre venimos y venimos este verano y lo está deseando y me lo pide todos los días. A pesar de esto tiene sus raíces en el pueblo y es lo que más le gusta, estar en el pueblo con los amigos, como un niño". "Me gustaría volver a vivir aquí pero lo veo lejano. Yo solo pienso en el día a día y que luego sea lo que Dios quiera" admite.