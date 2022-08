Colate Vallejo-Nágera, cansado de luchar con Paulina Rubio para que su hijo vuelva a España

MADRID, 16 (CHANCE)

Colate Vallejo-Nágera fue otro de los grandes invitados de la fiesta más espectacular de Ibiza, la 'Flower Power'. Multitud de rostros conocidos acudían al evento con sus looks más hippies.

Hemos podido hablar con Colate, quien nos confiesa estar cansado de seguir luchando con Paulina Rubio para conseguir que su hijo vuelva a España: "Esto es interminable". Además, asegura que no tiene miedo de los procesos judiciales que todavía quedan pendientes, sino que le causan pereza.

A pesar de ello, nunca se rendirá hasta que cumpla su sueño, ya que sabe que su hijo "cada día está más cerca de poder volver". Defiende que España es el mejor sitio para vivir con él y que espera poder mudarse definitivamente junto a su hijo: "Aquí se vive como en ningún sitio del mundo. Me encantaría y espero, algún día, volver a vivir aquí".

A principios de verano, la madre de Paulina Rubio fallecía a causa de un cáncer de páncreas, a lo que Colate asegura que es un hombre de principios y tenía claro que le iba a dar el pésame a su exmujer: "La familia de mi hijo y soy un tío con principios y con educación. Por supuesto que, como siempre digo, estoy aquí para hacer las cosas bien cuando haga falta".

Por otra parte, Colate Vallejo-Nágera desmiente tener una aventura con Mónica Hoyos, aunque le ha encantado poder reencontrarse con ella: "Me he encontrado con mi querida amiga Mónica un día comiendo y me ha hecho mucha ilusión, no la veía desde Supervivientes.Le he deseado mucha suerte, creo que se va a una granja ahora y bueno. Le tengo mucho cariño a ella, su hija, al exmarido, a su novio, a todos".

El empresario confiesa que María Clara Mejía es la mujer de su vida y bromea con que podría casarse con ella en la siguiente fiesta de 'Flower Power' de Ibiza: "Me gustaría que estuviera aquí. Quien sabe, igual acabamos casándonos aquí pero bueno".