Colate Vallejo-Nágera, sus impactantes revelaciones en su primer libro, 'Colate por Nicolás'

MADRID, 26 (CHANCE)

Coincidiendo con sus 50 años recién cumplidos, Colate Vallejo-Nágera ha dedicido desnudarse (figuradamente) y desvelar, en su primer libro 'Colate por Nicolás' los aspectos más desconocidos y sorprendentes de su apasionada vida. Una divertida y adictiva biografía que el ex de Paulina Rubio ha presentado en Madrid, en una rueda de prensa en la que, sin pelos en la lengua - y rodeado de amigos como Nacho Cano - hizo un repaso por alguno de los episodios más importantes que ha vivido.

"Mi vida ha ido por un camino y cuando he podido parar y mirar hacía atrás me han entrado gaas de contar cosas. quería explicar un poco lo que hay detrás de Colate, creo que soy buena persona" ha señalado, explicando el por qué de este libro y precisamente ahora cuando, confiesa, todavía le quedan muchos sueños por cumplir, como presentar su propio programa de televisión. "Yo creo que soy un diamante por pulir en televisión y ojalá sea aquí en España, que anda que no la echo de menos" ha añadido.

Más sincero que nunca, Colate ha revelado que después de su separación de la artista mexicana pensó incluso en quitarse la vida: "He pasado momentos de mucha oscuridad, tuve una época que no veía soluciones a nada, aunque la solución para mí era irme, eso aliviaría el dolor". "El yoga, que descubrí gracias a mi querido Nacho Cano, me salvó la vida cuando mi exmujer me denunció por maltrato" ha contado, recordando sus peor etapa tras su ruptura.

Sobre Paulina, un amargo reproche, reconociendo que dejó su trabajo cuando se casó con la cantante: "No dejé mi empresa por amor, fue más por coacción que por amor. Y me convertí en todo, era la conexión entre ella y el mundo, y algo bueno estaría haciendo porque desde que no estoy yo, aunque no tuviera ningún tipo de reconocimiento, no le ha ido tan bien".

Sin embargo, y como apunta, en su libro "me he dejado muchas cosas por contar porque soy un caballero". "Hay muchas cosas que podría haber contado perfectamente porque se me acusa de hacer cosas que no he hecho. Esto es un sueño por cumplir, un sueño motivado por el tema de mi hijo" desvela sin entrar en detalles sobre lo que podríamos llegar a descubrir sobre Paulina.

Y es que su hijo Andrea Nicolás es lo más importante de su vida y es por el pequeño por el que todavía continúa en Miami, "una ciudad que está bien para un ratito o para arruinate si eres muy rico* se ha convertido en una ciudad difícil, imposible de vivir". "Estoy orgulloso de llevar 17 años sobreviviendo" reconoce, confesando que está "deseando" volver a España, donde es "feliz" y donde está toda su familia.

A corazón abierto, Colate ha admitido que tras su separación, que fue "muy dura", pensó en "volver al mundo de la noche" pero gracias a su íntimo amigo Nacho Cano - "es una de las personas más importantes de mi vida" - descubrió el yoga, que se ha convertido en su mayor refugio: "Me salvó la vida".

"Lo fácil para mí, pensando en mí, hubiera sido volver a España, a mi trabajo, a mis amigos y eso hubiera sido creo que lo fácil y lo que me hubiera reportado otro tipo de éxitos a lo mejor. Pero decidí que no podía dejar a mi hijo en esas circunstancias, más con todo lo que había vivido" comenta, revelando que nunca pensó la interminable batalla judicial que comenzaría con Paulina y que, "desgraciadamente" todavía continúa: "Confío en que la vida algún día, no muy lejano, pueda parar esto".

Otro episodio importante en su vida, su paso por 'Supervivientes', donde conoció a Isabel Pantoja, de quien no tiene un buen recuerdo: "Es curioso, me llevé súper bien con ella al principio de programa y hay personalidades que cuando no actúas como ellos quieren, te conviertes en enemigo".

En un gran momento personal, Colate ha encontrado el amor en María Clara Mejía y, nos cuenta, "esto tiene buena pinta y estoy extremadamente feliz, sorprendidísimo de haber encontrado una persona tan buena y que nos está aportando tantas cosas buenas a mi familia, mi hijo, mi perro, a mí* estamos todos muy contentos e ilusionados".

Sobre Paulina Rubio y su última polémica por su denuncia a un vigilante de seguridad de uno de sus concierto prefiere no hablar porque, aunque asegura que no tiene miedo - "bueno, a que le pasara algo a mi hijo" reconoce - se calla "por respeto, porque es la madre de mi hijo". "A pesar de todo la respeto mucho, cada vez que voy a la Corte me dice que vivo de hablar de ella, yo nunca he hablado mal de ella, he dado mi opinión sobre asuntos públicos pero la sigo respetando independistamente de si se lo merece o no" asegura.

