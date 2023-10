Colau afirma que Collboni ha "cedido ya a algunas presiones" de las élites de Barcelona

Los Comuns no apoyarán los Presupuestos de Barcelona sin un acuerdo de gobierno

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La concejal de BComú y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que el alcalde, el socialista Jaume Collboni, ha "cedido ya a algunas de las presiones" de las élites de Barcelona, y ha puesto como ejemplos cambiar otra vez los carriles de la calle Pelai y cuestionar el carril bici de Via Augusta.

En una entrevista del diario 'Ara' recogida este sábado por Europa Press, ha criticado que Collboni diga que quiere un gobierno de izquierdas pero haga actos "absolutamente contradictorios a esta idea, como abrir la puerta a desmontar el 30% de reservas para vivienda social".

Al preguntársele si no habrá Presupuestos de Barcelona con votos de los Comuns sin un acuerdo de gobernabilidad previo, ha respondido que "así es", y ha añadido que no son ingenuos.

"Lo que queremos es un proyecto de mandato que consolide las políticas transformadoras. Y eso quiere decir acordar los presupuestos anuales, pero también el plan de inversiones para todo el mandato, las ordenanzas", ha añadido.

SU FUTURO EN EL AYUNTAMIENTO

Preguntada por si pactar este gobierno será la última cosa que hará en el Ayuntamiento, ha respondido que se plantea que sea así, pero que no lo ha decidido.

"Hay mucha gente que puede tirar del carro. No me angustia cuál será mi papel. Lo que sí me preocupa es que este proyecto de ciudad del siglo XXI siga avanzando y no vuelva atrás como quiere el señor Trias", ha dicho.