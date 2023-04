Colau afirma que ella es "la garantía de que las políticas progresistas se mantengan en Barcelona"

Apuesta por "el PSC como socio de gobierno y ERC como socio estable"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau, ha afirmado que ella es "la garantía de que las políticas progresistas se mantengan en Barcelona" tras las elecciones municipales del domingo 28 de mayo.

En una entrevista en el Diario.es recogida por Europa Press este sábado, al preguntársele por sus pronósticos, ha respondido que está muy reñido, aunque es optimista y cree que "puede ganar".

Ha avisado de que será necesario pactar: "Barcelona es claramente progresista, y estoy orgullosa de haber gobernado con las fuerzas progresistas. Reivindico el gobierno con el PSC como socio de gobierno y ERC como socio estable.

Ha dicho que la Ley de Vivienda aprobada esta semana será un paso fundamental y que "Barcelona será la primera en aplicarla con la máxima ambición", y ha añadido que el consistorio ya tiene preparado el informe para presentarlo a la Generalitat cuando la ley se publique en Boletín Oficial del Estado (BOE) para declarar todos los barrios zona tensionada.

Ha negado que "la estrella del mandato sea el eje verde de Consell de Cent" y ha recordado que desde el Ayuntamiento han impulsado un plan de barrios de 350 millones en los barrios más vulnerables, así como 'supermanzanas' en la Marina de la Zona Franca y Sant Andreu, y no solo en el Eixample.

"Tenemos un modelo para toda Barcelona y sus 73 barrios para que nunca más haya barrios de primera y de segunda", ha defendido Colau, que también ha destacado que el modelo de las 'supermanzanas' ha permitido pasar de los 350.000 coches diarios a los 285.000.

PODEMOS Y SUMAR

Y preguntada por si le afecta electoralmente la situación entre Podemos y Sumar, ha respondido que aunque "puede haber discrepancias en algún planteamiento", prefiere centrarse en los grandes consensos.

Al preguntársele por si será ministra del Gobierno, ha respondido que no piensa dejar la política municipal: "No me verán de ministra. Me presento con muchísima ilusión al tercer y último mandato. Soy una municipalista convencida".