Colau apela al votante socialista: "Si queréis un gobierno de progreso votad a BComú"

Yolanda Díaz, Asens y Albiach la acompañan en su acto final de campaña en Sant Martí

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, ha apelado este viernes a los votantes socialistas para que la voten: "Gente progresista, gente socialista: hayáis votado lo que hayáis votado, si queréis un gobierno de progreso votad a BComú".

Colau ha celebrado el acto final de campaña en el Parc de Sant Martí, distrito donde ganó en las dos últimas elecciones, con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz (Sumar); el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens; la líder de los comuns, Jéssica Albiach, y el periodista Bob Pop, ante unas 2.000 personas.

Ha pedido convencer a los indecisos para concentrar su voto en su candidatura porque es "la garantía de parar a la derecha" y ha reiterado que nunca dudará con quién pactar, rechazando al candidato de Junts, Xavier Trias.

Por eso, ha insistido en que ella ha sido la más clara posicionándose en los pactos postelectorales ante las encuestas que pronostican resultados ajustados entre BComú, PSC y Junts: "Somos optimistas y pensamos que podemos ganar si los barrios de Barcelona se movilizan".

"Somos honestos y explicamos con claridad que no podrá ganar un partido único porque se han acabado las mayorías absolutas y se tiene que hacer un pacto de gobierno. Hemos dicho qué pactos queremos y podemos liderar", ha dicho en alusión a su voluntad de formar gobierno con el PSC y ERC.

Ha insistido en que "se ha estado cocinando en esta campaña" un pacto PSC-Junts, que ella define como pacto del retroceso, y por eso ha pedido a la gente que vote masivamente el domingo para seguir avanzando en políticas progresistas.

"LA ÚNICA" CON MODELO

Colau, que ha ensalzado la organización de su campaña, ha reiterado que su contienda electoral ha servido para dejar "clarísimo" que la única candidatura que tiene modelo de ciudad, de presente y de futuro, es la de BComú, y ha señalado que no ha visto propuestas en el resto de candidaturas.

También ha destacado sus experiencias en política municipal durante los años que ha gobernado, como la iniciativa 'Trobades amb l'Alcaldessa', y ha afirmado que lo mejor de la política municipal es cuando cada día puede decidir cuál es la prioridad.

"GRACIAS, ADA"

Jaume Asens ha avisado de que el candidato del PSC, Jaume Collboni, y Trias "creen que Barcelona es una marca, un gran parque temático para turistas, donde se piensan" que las personas son figurantes, una consideración que ha negado y ante la cual ha reivindicado que Barcelona es la gente que lucha.

"Gracias, Ada, por no haberte convertido en aquello contra lo que has luchado y por enseñarnos que los derechos no son regalos caídos del cielo, que son fruto de la lucha", ha clamado Asens, que ha expresado su orgullo por las mujeres que han definido la identidad de la sociedad y que han abierto camino.

ALBIACH: "SÓLO HAY UN VOTO: COLAU"

"Si queremos que las transformaciones en Barcelona continúen, si queremos ser referente nacional, estatal e internacional, y si queremos que Ada continúe siendo alcaldesa, no hay atajos ni caminos indirectos, solo hay un voto: a Colau y a BComú", ha proclamado Albiach.

También ha avisado de que votar a Collboni y Trias es "votar por desmontar todas las transformaciones" que están llevando a cabo los comuns, y ha acusado a ERC de situarse de perfil y adaptarse a políticas más de izquierdas o más de derecha según quién tiene al lado, ha dicho.