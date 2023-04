Colau asegura estar perpleja de que el PSC "abra la puerta a pactar con Junts" en Barcelona

"Reivindico el Gobierno progresista que otros hacen ver ahora que no va con ellos"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que está perpleja de que el PSC "abra la puerta a pactar con Junts" en el Ayuntamiento tras las elecciones municipales del 28 de mayo.

Así se ha pronunciado este sábado en el acto 'Ganemos Barcelona' junto con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y que se ha celebrado en el Palau de Congressos de Barcelona ante unas 1.600 personas.

"Más perplejidad me genera que partidos que se autodenominan progresistas ahora hagan ver que no están en el gobierno y abran la puerta a pactar con Junts. Estoy perpleja", ha afirmado en alusión al PSC, cuyo alcaldable Jaume Collboni salió del gobierno municipal hace unos meses para ser candidato.

Colau ha asegurado que ella se presenta para ser la alcaldesa de un gobierno progresista, y ha avisado de que el candidato de Junts, Xavier Trias, "ha dicho que quiere volver al pasado, a poner alfombras rojas a los de siempre, a desmontar el tranvía o a hacer una consulta. Se presenta para desmontar las políticas del cambio".

Ha celebrado que su gobierno ha cambiado cosas que hace ocho años le dijeron que no se podrían cambiar, como bajar las tarifas del transporte público, ampliar los carriles bici, ampliar el parque público de vivienda e impulsar un dentista público: "Nos decían que no se podía hacer y hoy se puede tocar, y eso no nos lo quita nadie".

La alcaldesa ha defendido que Barcelona tiene el paro más bajo de los últimos 15 años y ha advertido de que "aquellos que se piensen que por llevar un talonario y las alfombras rojas, que algunos les quieren poner", no tendrán el apoyo de su gobierno municipal.

"MUCHO POR HACER"

Ha reivindicado la labor del Gobierno de coalición, ya que cree que ha dado una respuesta a la crisis opuesta a la que se dio en 2008, con un escudo social y subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque queda "mucho por hacer".

"Reivindico el Gobierno progresista que otros hacen ver ahora que no va con ellos", ha dicho de nuevo en alusión a los socialistas, y ha apostado por gobiernos progresistas sobre todo en tiempos de crisis.

Ha valorado las reformas impulsadas por Díaz, y ha criticado que ERC "casi impide que se haga la reforma laboral", tras lo cual ha sostenido que es imposible reivindicarse como un partido progresista y haber votado contra esta reforma.

"Somos la única garantía de un gobierno progresista en Barcelona, que no haya marcha atrás. La única garantía de que se mantenga la prioridad en inversión social, la más grande de todo el Estado, el parque de vivienda más grande de todo el Estado", y ha llamado a la movilización, sobre todo de la gente joven.

El acto ha comenzado con unas palabras de la candidata número seis al Ayuntamiento de Barcelona y diputada del Parlament, Jessica González, que ha asegurado que estas elecciones "no van de sobrevivir, van de poder vivir sabroso", y ha defendido las políticas de vivienda del Ayuntamiento, que ha doblado el parque público de vivienda, según sus datos, pese a no tener competencias en este ámbito.