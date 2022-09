Colau avisa a Sánchez que los comuns no apoyarán la ley de vivienda si no regula los alquileres

Aspira a ganar las elecciones municipales de 2023 "con mejores resultados que en 2015"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los comuns no apoyarán la futura ley de vivienda estatal si no regula el precio de los alquileres, una cuestión que considera que se está retrasando demasiado y en la que le insta a acelerar.

Lo ha dicho este lunes en una entrevista con el director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, en el programa 'For a de plató', en la que ha abordado cuestiones sobre la actualidad política, las que conciernen al Ayuntamiento y su situación respecto a las elecciones municipales de 2023.

Tras pedir a Sánchez que congele el precio de los alquileres, Colau ha insistido sobre esta cuestión porque le preocupa que "se dilaten las conversiones en el Congreso" y ha advertido de que los ayuntamientos están al límite, soportando una crisis tras otra, ha dicho.

También ha criticado la actuación de la Generalitat en esta materia: "Cuando veo que día tras día que ERC y Junts se pelean y no dicen nada de los pisos de emergencia se nos empieza a terminar la paciencia".

"NINGÚN RODEO" SOBRE TRIPARTITO CON ERC Y PSC

En relación a los comicios municipales que se celebrarán en mayo de 2023, Colau ha insistido que se presenta para ganar el que sería su "tercer y último mandato" y considera que los comuns están bien posicionados.

"Aspiro a ganar con mejores resultados que en 2015", y ha asegurado que no se ha planteado quedarse en la oposición si no puede ser alcaldesa.

Respecto los pactos tras las elecciones y preguntada por si volverá a plantear un tripartito con ERC y PSC, ha afirmado que nunca ha dado "ningún rodeo" sobre esta cuestión y que siempre propondrá acuerdos de izquierdas, amplios y estables.

AEROPUERTO Y SECTOR PRIVADO

Preguntada por su relación con el sector privado y en concreto con Foment del Treball, ha lamentado que la institución que preside Josep Sánchez Llibre "está haciendo oposición política porque hay una diferencia de modelo de ciudad" y ha lamentado que represente a las empresas que quieren que nada cambie, según ella.

Ha insistido en su rechazo a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y ha reiterado que lo que se necesita es que "Rodalies se ejecute con máxima urgencia" y realizar un plan extraordinario para recuperar las inversiones pendientes, así como invertir en energías renovables.

"No puede ser que se nos siga proponiendo la ampliación del aeropuerto para tener miles de turistas más porque la ciudad es finita y el planeta es finito", ha sostenido Colau, que también ha opinado que la tasa turística no ha frenado la llegada de turistas, por lo que insiste en poner un limite para no colapsar la ciudad.

LIMPIEZA

Sobre el estado de la limpieza en la ciudad, la alcaldesa ha recordado que desde 2015 (cuando los comuns consiguieron la Alcaldía) "la inversión en limpieza ha aumentado un 10%" y ha dicho que actualmente es un momento delicado porque se está implementando el cambio de contrato, el cual asegura que intentarán hacerlo lo más rápido posible.

Preguntada sobre la huelga de limpieza convocada durante las fiestas de La Mercè, ha dicho que confía en las negociaciones que se están produciendo, unas conversaciones que asegura que el Ayuntamiento acompaña "con discreción" y espera que se desconvoque para tener una Mercè espléndida, ha dicho.