Colau (BComú) insiste en un tripartito y ve "evidente" que Collboni tiene que ampliar su Gobierno

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú) ha insistido en un tripartito con ERC y el PSC para gobernar la ciudad, y sobre el alcalde, Jaume Collboni, ha valorado que "no va a poder atender a la ciudad solo con 10 concejales, es evidente que tiene que ampliar este Gobierno y lo lógico es que lo haga con las formaciones de izquierda".

"Nosotros queremos entrar, pero queremos entrar con un acuerdo con ERC", ha dicho este martes en una entrevista de la Cadena Ser recogida por Europa Press, al preguntarle si su formación se plantea incorporarse al gobierno municipal más adelante.

Considera que estas eventuales negociaciones se harán después de la campaña electoral para el 23J, y ha incidido en que quiere que los presupuestos municipales se pacten entre las formaciones progresistas: "No entraremos al Gobierno para hacerle trabajo en áreas más sociales y que luego pacte el presupuesto con Junts".

"Yo no digo quién tiene que estar dentro o fuera del gobierno, digo que el acuerdo con ERC tiene que existir", y sobre si ella personalmente se incorporaría al Ayuntamiento ha contestado que lo consultaría con su formación y ha insistido en que lo importante es el contenido del acuerdo.

Preguntada por la manifestación de Desokupa contra los edificios ocupados La Ruïna y El Kubo, en la que hubo gritos de 'Puta Colau', ha expuesto: "Que esa gente gritara mí, concretamente insultos machistas, eso en sí mismo no me sorprendió. Lo que más me sorprendió y dolió es que se normalizara", y ha lamentado no recibir muestras de solidaridad de otros partidos.

Sobre Sumar, ha dicho que es una gran esperanza y ha destacado que Yoland Díaz "ha conseguido reunir muchos consensos y empezar un nuevo ciclo para reunir mucha gente diversa", y ha asegurado que hará todo lo que esté en sus manos para que el 23J se revalide el actual Gobierno de coalición.

Respecto a la celebración del Orgullo Lgtbi y la amenaza de retirar la bandera que el PSOE ha colgado en las ventanas de sus despachos en las Cortes de Cartilla y León, ha valorado que "cuando hay avances de derechos, se tocan privilegios, y aquellos que tenían privilegios reaccionan".