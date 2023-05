Colau, Collboni, Maragall y Trias intercambian reproches sobre la nueva Ley de Vivienda en un debate electoral

Los candidatos contraponen sus modelos de gestión del turismo y de la movilidad

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Los candidatos a la alcaldía de Barcelona Ada Colau (BComú), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC) y Xavier Trias (Junts) han intercambiado reproches por la gestión de la emergencia habitacional, con un debate condicionado por la aprobación de la nueva Ley de Vivienda del Gobierno.

En el debate electoral este martes organizado por El País y Ser Catalunya con los cuatro candidatos, Collboni ha iniciado el bloque sobre vivienda con recriminaciones a Trias por no haber construido "ni un piso mientras era alcalde" y a ERC por no haber construido vivienda pública desde la Generalitat.

El candidato socialista ha celebrado la nueva Ley de vivienda aprobada por el Gobierno, que ha tachado de ley "histórica" al ser, según él, una medida de urgencia para parar la subida de precios del alquiler de una forma clara.

Precisamente sobre la nueva regulación estatal, Colau ha pedido al candidato socialista que sea "muy firme en su posicionamiento", ha reiterado que falta incluir en la ley los alquileres de temporada, y ha reivindicado literalmente la acción de BComú desde el gobierno municipal como la política de vivienda más pionera que se ha hecho en el Estado.

Trias ha partido de esta proclama de la líder de BComú para atribuirle la subida del precio del alquiler en los últimos ocho años, y ha mantenido que, tras la aprobación de la nueva ley, "los alquileres de temporada llevarán un aumento importantísimo del precio del alquiler".

La alcaldesa ha replicado que no es un problema solo de Barcelona: "Son 40 años en un país donde no se ha regulado el mercado privado y no se ha hecho un parque público, una ciudad sola no lo resolverá", y ha avisado a Maragall de que la ciudad está atendiendo esta problemática en estricta soledad.

El candidato de ERC también ha apelado a Trias por pronosticar un aumento del precio del alquiler por los arrendamientos de temporada: "No sea catastrofista, señor Trias, depende de nosotros que esto pase", mientras que se ha defendido de las críticas de Collboni por la inacción de ERC en la Generalitat, al alegar que llevan seis meses al frente de la Conselleria competente.

TURISMO

En el bloque económico, Trias ha cuestionado la actuación de BComú en la materia y, en concreto, sobre gestión del turismo porque "con el decrecimiento económico no se crea bienestar", a la vez que ha opinado que actualmente el turismo está descontrolado.

Desde el PSC, Collboni ha tachado de incoherente la política de los comuns por ampliar la Fira de Barcelona y rechazar una ampliación aeroportuaria, y ha afirmado: "Nadie quiere ya un turismo masificado".

La líder de los comuns ha acusado a Trias de ser "el señor de la barra libre y de la especulación" por haber dejado --textualmente-- masificación turística sin regulación, y a Collboni le ha avisado de que la ampliación del aeropuerto arrasará con la Ricarda que requiere la misma protección que el parque natural de Doñana.

"Usted es el señor 'más', yo soy el señor 'mejor", ha situado Maragall sobre la propuesta de crecimiento económico de Collboni, y ha sostenido que la ciudad tiene que pasar de una economía de sueldos bajos a una economía de alto valor, en sus términos.

MOVILIDAD

Mientras que Colau ha acreditado que su modelo de transformación de Barcelona "es el futuro y que otras ciudades lo imitarán", Maragall ha apuntado que hay que ir más allá del Eixample y ha dicho literalmente que hay de dejar de convertirlo en una trinchera o en un laberinto, por las obras.

El exsocio de la alcaldesa, Jaume Collboni, ha diferenciado el liderazgo de los comuns del de los socialistas: "Nunca habíamos tenido el nivel de conflicto y de debate tensionado", y Trias ha añadido que el urbanismo tiene que tener un sentido transformador, y no ser, a su parecer, superficial y dogmático.