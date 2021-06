Colau no "concibe" que el PSOE emule al PP y se plantee recurrir al TC la ley de vivienda catalana

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho este jueves que no "concibe" que el PSOE emule al PP y se plantee recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la ley de vivienda catalana, un recurso sobre el que ha asegurado que su formación se opondrá si se llega a interponer.

Lo ha dicho en referencia a la intervención del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del miércoles, donde la diputada de EH-Bildu Mertxe Aizpurua le preguntó sobre "el rumor" de que se interpondría un recurso para impugnar la ley catalana de vivienda.

Iceta no respondió en concreto a esta pregunta, pero aseguró: "Si llego al convencimiento o mis servicios jurídicos me convencen que una ley autonómica vulnera el marco competencial, tengo la obligación política, moral y legal de plantear este recurso. No puedo mirar hacia otro lado".

Colau ha mostrado su preocupación por estas declaraciones porque cree que "no tendría sentido ahora invertir recursos en invalidar lo que ya está funcionando en Cataluña y que no ha generado ningún problema".

"Esta es la estrategia que seguía el PP", ha reprochado, por lo que ha dicho que no puede concebir que el PSOE reproduzca la estrategia del PP porque considera que los votantes socialistas ni la población en general lo entenderían.