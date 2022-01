Colau dice que "no hay ninguna novedad" en la querella y que los hechos ya se archivaron

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado este jueves que "no hay ninguna novedad" en la querella por la que ha sido citada a declarar el próximo 4 de marzo y que en ella constan los mismos hechos que Fiscalía ya archivó.

"Hoy por fin los servicios jurídicos han podido acceder al expediente, han hecho un primer estudio y me dicen que no hay ninguna novedad. Son exactamente los mismos hechos que fueron archivados hace unos meses", ha detallado en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press.

Además, ha explicado que las pruebas que aporta la asociación que ha presentado la denuncia son "titulares de plataformas digitales que generan fake news" y a las cuales el Ayuntamiento les ha obligado a rectificar por publicar información falsa, ha dicho.

Ha insistido en que el suyo no es un caso de corrupción por el que deba dimitir: "No tiene nada que ver la denuncia de un lobby económico que quiere mantener unos privilegios y como no puede pararnos democráticamente intenta pararnos con querellas y fake news, con una acusación de corrupción para enriquecerse personalmente o el partido".

Asimismo, ha mostrado su malestar con que "se esté investigando el trabajo de entidades sociales" que con pocos recursos están desarrollando funciones como parar desahucios de familias en situación de vulnerabilidad.

"No estamos hablando de grandes empresas como ha pasado en el caso de CiU, que cobraban comisiones para financiar partidos y cosas escandalosas como el Palau de la Música o el clan Pujol", ha concluido.