Colau pide a Aragonès la rebaja de la T-Usual "más allá de lo que diga" Puigneró

Dice que el transporte público es "el gran olvidado" de los planes por el impacto económico de la guerra en Ucrania

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, incluir la rebaja del precio de la T-Usual a la mitad durante tres meses en su paquete de medidas para hacer frente a la coyuntura económica "más allá de lo que diga" el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este domingo recogida por Europa Press, ha rechazado las acusaciones de electoralismo por la propuesta y ha dicho estar "contenta" porque la comisión de financiación de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) haya accedido a estudiar la iniciativa.

Ha asegurado que el transporte público ha sido "el gran olvidado" de las políticas para paliar los efectos económicos de la invasión de Ucrania y ha aplaudido las rebajas en los precios de los carburantes y el establecimiento de topes en los de la energía.

Preguntada por la actualización de la baldosa 'panot' con flor de la ciudad, ha remarcado que no se contempla un cambio en el diseño de la flor característica pero sí los materiales para reducir el calor y ser más eficientes energéticamente: "Es un icono de la ciudad".

ZONA DE BAJAS EMISIONES Y MOVILIDAD

Ha subrayado que la Zona de Bajas Emisiones está vigente y que es una iniciativa del conjunto de administraciones en respuesta a un mandato europeo, según ella: "Es posible que el juez no conociera toda la legislación europea que nos obliga a hacer zonas de bajas emisiones a todas las grandes ciudades".

Ha afirmado que "la judicialización de la política en un sentido general" no es buena y ha reivindicado que quien tiene que legislar y ordenar políticas públicas son los poderes ejecutivos y los legislativos, no el ámbito judicial, en sus palabras.

Ha asegurado que su propuesta para transformar la ciudad quiere "reducir los carriles del coche, no eliminarlo, eso no lo ha dicho nunca nadie", y ha pedido no normalizar los efectos de la contaminación.

MWC, COPA AMÉRICA Y JJ.OO.

También ha considerado que "una ciudad que tiene proyecto, que tiene modelo, que tiene estrategia, lo que tiene que hacer es elegir lo que más le convenga", por lo que ha celebrado que haya proyectos como el Mobile World Congress o la Copa América, y ha rechazado la presencia de fondos buitre.

Sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, ha dicho tener dudas por cuestiones de sostenibilidad y de unidad institucional, y ha asegurado que la decisión acerca de su celebración la deben tomar los territorios afectados.

Ha defendido que "Barcelona siempre ejercerá la responsabilidad de capital" de Catalunya si hay un proyecto de país que necesita acompañamiento de la ciudad.

VIVIENDA

Colau ha afirmado que el redactado inicial del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda es "absolutamente insuficiente" y que el Ayuntamiento de Barcelona adoptará una actitud proactiva y presentará enmiendas.

Ha reivindicado que la ley estatal "lo mínimo que tiene que incorporar es la legislación catalana, que efectivamente se demostró efectiva", y ha apostado por impulsar la propuesta que consideren a pesar de que sea recurrida judicialmente.

Ha remarcado que el consistorio de la capital catalana es "la administración del Estado que hoy está haciendo más políticas de vivienda pública" y ha pedido cambiar la legislación al respecto.