Colau se presentará a la Alcaldía de Barcelona para optar a su tercer y "último mandato"

Dice que está convencida de que ganará las elecciones: "Si pensara que fuera a perder, no me presentaría"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se presentará como candidata de BComú a la Alcaldía de la capital catalana en las elecciones municipales de 2023 para optar al que sería su tercer y "último mandato".

Lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa junto a los tenientes de alcalde de su formación, Janet Sanz, Laura Pérez y Jordi Martí, después de que las bases de BComú avalaran que se presente al tercer y último mandato.

"Será un honor y una alegría poder optar al tercer mandato a la Alcaldía para consolidar este proyecto de la Barcelona del futuro, un nuevo modelo de ciudad que ya se hace visible", ha expresado.

Ha destacado que sería su último mandato porque considera que "tres mandatos son suficientes" y cree que con éste podrá culminar su proyecto y a partir de entonces pasar el relevo a alguna otra persona preparada para ello.

Así, ha añadido que se presenta "para ganar las próximas elecciones y para sumar el máximo de apoyos" y con la ilusión y el convencimiento de que el proyecto vale la pena, del cual ha defendido que necesita un tercer mandato porque hay proyectos en marcha que merecen ser terminados, ha dicho.

DESGASTE PERSONAL

Colau ha expresado que "no se ha arrepentido ni un solo día de ser alcaldesa de Barcelona" ni de haber dado el paso a la política institucional porque es una de las cosas más bonitas que ha hecho en su vida --ha recalcado--, pero ha admitido que también le ha comportado un desgaste a nivel personal.

Por eso, ha dicho que se ha tomado un tiempo para reflexionar con su entorno más cercano: "Tiene costes, pero los puedo asumir porque lo hago con gusto y porque tengo el apoyo de mi entorno y creo en este proyecto", ha reiterado.

"VAMOS A GANAR"

Pese a que el anuncio se ha centrado en su decisión, Colau ha querido poner en valor el trabajo en equipo de su formación y ha agradecido que la hayan acompañado los tenientes de alcalde: "Esto es un trabajo de equipo. El trabajo solo se explica por el compromiso del conjunto del grupo municipal".

Ha remarcado que el hecho de que ella decida presentarse no quiere decir que se dejen de hacer "todos los procedimientos de democracia interna", de manera que se celebrarán primarias, y ha concretado que no han decidido más detalles de la candidatura y las listas.

"Hago el paso convencida de que vamos a ganar. Más convencida que nunca y espero que con más apoyos. Cuantos más apoyos más podremos acelerar esta transformación de Barcelona. Me presento porque estoy convencida de que voy a ganar, si pensara que fuera a perder, no me presentaría", ha subrayado.

Aunque no ha querido hablar de escenarios hipotéticos tras las municipales, ha agradecido al PSC y a ERC la colaboración en los últimos años, un clima en el que cree que se debe seguir trabajando: "Las fuerzas de izquierda tenemos que ser responsables, nos tenemos que cuidar", ya que considera que es lo que quiere la ciudadanía.