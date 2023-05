Colau quiere abrir una óptica municipal que atienda a 20.000 personas vulnerables al año

Asegura que es "capaz de superar los vetos cruzados" entre el PSC y ERC

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa y candidata de BComú a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, se ha comprometido a abrir una óptica municipal con sede física para personas en situación de vulnerabilidad que atienda a 20.000 personas al año con un presupuesto de 400.000 euros por ejercicio.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa de la Agència Catalana de Noticies (ACN) este jueves, en la que ha explicado que se podrán garantizar gafas y lentillas gratuitas: "Es esencial para continuar ampliando derechos".

La medida, que ya cuenta con una prueba piloto realizada con la Fundació Ramon Martí i Bonet como primera fase, también contempla un acuerdo con las ópticas de la ciudad para hacer tarifación social para usuarios de la Tarjeta Rosa y la Tarjeta Barcelona Solidària.

La tercera fase del proyecto contempla la apertura de una óptica municipal para la población en general a precios reducidos, como quiere hacer con el dentista municipal que ha impulsado su gobierno, y cuyos servicios para personas vulnerables ha contado con 50.000 visitas.

Colau ha apuntado que en torno al 30% de la población tiene dificultades para pagar unas gafas, según estudios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha citado, por lo que ha remarcado la necesidad de impulsar este nuevo servicio municipal: "No puede ser una cuestión supeditada a la capacidad económica".

PACTO CON PSC Y ERC

Por otro lado, ha insistido en que quiere liderar un pacto progresista con el PSC y ERC, y ha asegurado que es "capaz de superar vetos cruzados entre fuerzas progresistas", en referencia a las declaraciones del candidato republicano, Ernest Maragall, en el debate electoral de Betevé, en las que dijo que no formaría parte de un gobierno en el que estuvieran los socialistas.

Ha descartado gobernar en minoría porque considera que "Barcelona necesita mayorías amplias y estables, progresistas", y ha reiterado la voluntad de liderar un pacto de izquierdas que, según ella, daría una mayoría muy sólida para gobernar con estabilidad y determinación.

"MI FUTURO NO ESTÁ EN MADRID"

Preguntada por qué hará si no es reelegida, ha dicho que se ve siendo alcaldesa de la ciudad cuatro años más: "Si el resultado fuera otro, el día de las elecciones me sentaré con la organización y valoraré opciones. Llevo ocho años siendo alcaldesa y quiero serlo cuatro años más".

Ante la opción de que su futuro pueda pasar por Madrid, ha respondido: "Mi futuro no está en Madrid, es ser alcaldesa de esta ciudad cuatro años más y culminar la transformación".

"Solo me veo en un futuro inmediato como alcaldesa, no me veo en Madrid", ha reiterado Colau, que ha asegurado que la única opción que contempla en el ámbito político es ser alcaldesa.

ACCELERAR INVERSIONES EN RODALIES

Por otro lado, ha insistido en acelerar obras e inversiones para Rodalies a través de licitaciones de emergencia y ha trasladado "todo su apoyo al presidente (Pere Aragonès) y a la Generalitat para exigir el traspaso inmediato de Rodalies a Catalunya".

"Me tendrá a su lado para reclamar tantas veces como sea necesario para ejecutar el traspaso de Rodalies", ha subrayado.

Sobre emergencia climática, ha criticado la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, de que cada balcón de Madrid tenga un planta: "Es un insulto a la inteligencia de la población y a la comunidad científica".