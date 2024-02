Colau ve una "incongruencia entre lo que dice y hace Collboni" para formar un gobierno progresista

Le acusa de hacer las "declaraciones mínimas" en temas polémicos como la seguridad

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha asegurado que ve una "incongruencia entre lo que dice y hace Collboni" para formar un gobierno progresista en la capital catalana.

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista de Betevé, recogida por Europa Press, donde ha dicho que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, le ha trasladado que su prioridad es hacer un pacto progresista: "Pero hay una incongruencia entre lo que dice y hace porque no nos ha convocado para hacerlo posible. No hemos tenido tiempo ni de discrepar, porque no nos hemos sentado seriamente".

Colau ha reiterado que BComú ha hecho "un enésimo gesto de confianza" al votar a favor de los Presupuestos del PSC para que en el plazo de un mes los socialistas decidan si quieren un acuerdo de mandato progresista en Barcelona o no.

Ha añadido que le gustaría saber por qué Collboni no convoca a BComú para explorar ese pacto: "Si finalmente no se puede concretar pues ya hablaríamos, pero es extraño. Nosotros hemos sido propositivos, hace meses que dimos al gobierno un documento con 50 propuestas con medidas concretas y no hemos tenido respuesta".

Ha afirmado que a finales de 2023 se reunió con Collboni y que él le trasladó que su "primera opción es un gobierno progresista amplio", por lo que Colau le insiste en sentarse con BComú y hacerlo posible ya que, a su juicio, se conocen y no debe ser complicado llevarlo a cabo.

Colau ha celebrado que ERC haya pactado los Presupuestos de Barcelona ya que cuando ella gobernaba le decía que "con el PSC no iba ni a la esquina" y ha reivindicado que se hagan acuerdos de izquierdas.

"NUNCA ME HA DICHO QUE TENGA UN PROBLEMA CONMIGO"

Ha insistido en que ella no es un problema y que en sus ocho años como alcaldesa llegaron a acuerdos: "A mí Jaume Collboni nunca me ha dicho que tenga un problema conmigo y públicamente ha desmentido que yo sea un problema".

Colau ha remarcado que hay determinadas élites, en sus palabras, que están en contra de ella y que "es posible que le digan a Collboni que si no entran los comuns lo tendrán más fácil".

Por último, ha señalado que se debería pedir más explicaciones a Collboni en materia de seguridad, como dice que se las pedían a ella cuando era alcaldesa: "A veces está muy predispuesto a salir a actos amables, pero de las cuestiones polémicas como desahucios o el empeoramiento de los delitos hace las declaraciones mínimas".